Découvrez la première bande-annonce du film “Wonka” avec Timothée Chalamet

La première bande-annonce du long métrage “Wonka” a été diffusée ce mardi 11 juillet et nous replonge dans l’univers féerique de “Charlie et la chocolaterie”. On y retrouve Willy Wonka beaucoup plus jeune qui tente de se faire une place au sein du “cartel des chocolatiers” et de réaliser son rêve de fonder sa propre chocolaterie.