Actrice et aide-soignante, la double vie d'Aïssatou Diallo Sagna

Mener de front les carrières d'actrice et d'aide-soignante ? Un an après avoir remporté un César, Aïssatou Diallo Sagna persiste et signe avec un nouveau rôle dans Le Retour. Dans ce film en salles en Belgique depuis mercredi, l'actrice de 40 ans retrouve la réalisatrice Catherine Corsini, qui l'avait révélée dans La Fracture. En 2021, le monde du cinéma découvrait ce nouveau visage, dans un rôle criant de vérité de soignante dans un hôpital au bord de l'implosion. Et pour cause, Aïssatou Diallo Sagna, aide-soignante dans le civil, s'est retrouvée là "par hasard", grâce à une petite annonce. Le début du conte de fées : montée des marches à Cannes, César de la meilleure actrice dans un second rôle, qu'elle dédie à "nous, les soignants"…