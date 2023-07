Mais sa sortie, au lendemain de l’échec des négociations entre les représentants du syndicat des acteurs et ceux des producteurs, relève du pare-feu dans une guerre médiatique au pays du divertissement. A fortiori quand celui qui s’exprime est le patron d’un des poids lourds de Hollywood. Elle éclaire, aussi, sur les raisons de l’échec.

”C’est le pire moment au monde pour ajouter à la perturbation [du secteur]”, a déclaré M. Iger, ajoutant qu'” il y a un niveau d’attente qu’ils [les syndicats des acteurs et des scénaristes] ont qui n’est tout simplement pas réaliste et qui s’ajoutent aux défis auxquels cette industrie est déjà confrontée”.

M. Iger a ajouté qu’il respecte “leur droit et leur désir” d’être rémunérés équitablement. Mais, a-t-il ajouté, les syndicats “doivent être réalistes quant à l’environnement commercial et à ce que cette entreprise peut fournir”, et que les grèves causeront “d’énormes dommages collatéraux”.

Il a vanté “un très bon accord avec la Guilde des réalisateurs”, qui sont traditionnellement plus conciliants. “Nous voulions faire la même chose avec les scénaristes, a-t-il assuré, et nous aimerions faire la même chose avec les acteurs.”