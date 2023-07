C’est pourquoi la ville de Los Angeles a ouvert une enquête sur les agissements des studios Universal. La cause ? Une rangée d’arbres élaguée, n’offrant alors plus d’ombre aux grévistes qui y protestaient. Et, vu les températures annoncées, jusqu’à 33 degrés, les acteurs et scénaristes se trouvent dans une impasse.

L’enquête cherchera donc à déterminer s’il s’agissait des tâches de la ville d’élaguer cette année ou si l’entreprise a délibérément demandé l’autorisation de le faire de son côté.