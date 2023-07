Hollywood en mutation : Tom Cruise et sa vraie mission impossible, "sauver les fesses du cinéma"

Le pitch de Dead Reckoning, sorti le 12 juillet, ressemble à une métaphore à peine codée de la mission que Tom Cruise s’est donné pour Hollywood : sauver le grand écran des algorithmes des plateformes et des pixels des effets spéciaux numériques. Mission accomplie : Dead Reckoning a ouvert avec 235 millions de dollars de recettes mondiales en cinq jours.

C’est que la situation semble grave : deux blockbusters de l’été 2023 sont des échecs : The Flash, du studio Warner, et le dessin animé Élémentaire, du studio Pixar. Quant à Indiana Jones et le cadran du destin, il enregistre un des moins bons démarrages de la série.

Tom Cruise, sauveur de Hollywood

En 2022, déjà, Tom Cruise a “sauvé les fesses du cinéma” selon une formule lâchée par Steven Spielberg. Et tout comme Ethan Hunt, qui n’œuvre plus que pour les seuls États-Unis mais pour le bien commun de tous, l’acteur a appelé à aller voir les films de ses concurrents : Barbie, Oppenheimer, Indiana Jones…

Tom Cruise, sauveur de Hollywood ? Il y a dix ans, rien n’était moins sûr. Entre 2006 et 2016, cinq des neuf films qu’il a portés (Night and Day, Rock of Ages, Oblivion, Edge of Tomorrow et The Mummy) sont des bides. L’acteur court derrière sa gloire passée, après avoir dilapidé son capital sympathie par son déplorable mariage avec Katie Holmes et son militantisme en faveur de l’Église de Scientologie.

Mais fort de cette foi inébranlable en lui-même, Tom Cruise a rebondi. D’abord en conservant une relative vitesse de croisière grâce à la saga des Mission : Impossible. Ensuite en se posant en défenseur du grand écran : “Cruise est resté inflexible sur le fait qu’il ne ferait pas de film pour Netflix ou Amazon Prime Video” notait l’an dernier Vanity Fair.

Les revers d’un succès

La pandémie lui a offert une nouvelle rampe de lancement. L’été dernier, Top Gun : Maverick avait une autoroute en guise de piste de décollage : aucun concurrent ne partageait le même plan de vol.

D’aucuns doutaient de son succès : “Comment aurait-on pu s’attendre à ce que Top Gun : Maverick, suite d’un film d’action vieux de 35 ans et à la réputation critique plutôt tiède, soit non seulement supérieur au film original, mais aussi l’un des meilleurs films d’action depuis longtemps ?” s’étonnait le New York Times.

Joseph Kosinski, le réalisateur de Top Gun : Maverick a résumé l’étonnante longévité de Tom Cruise en expliquant comment le film a obtenu le soutien inconditionnel de l’US Navy : “Tous les amiraux en poste avaient 21 ans en 1986 [lors de la sortie du premier Top Gun], lorsqu’ils se sont engagés. Ils nous ont soutenus pour nos demandes les plus folles.”

Ce constat met en lumière une réalité préoccupante : les stars hollywoodiennes vieillissent et leurs fans avec eux. Les deux films majeurs de cette saison sont portés par des stars apparues l'une fin des années 1970, l'autre début des années 1980 : Harrison Ford a fêté ses 81 ans le 13 juillet. Tom Cruise en a eu 62 dix jours plus tôt. Un cinquième des spectateurs de Mission : Impossible - Dead Reckoning a plus de 55 ans.

Les producteurs de The Flash ont flanqué son interprète principal, Ezra Miller (30 ans), de Michael Keaton, 71 ans, premier Batman au cinéma, en 1989. Tom Hanks vient d’avoir 67 ans, Brad Pitt en aura 60 en décembre. Le cadet des stars bankables, Leonardo DiCaprio, fêtera son demi-siècle en 2024…

La loyauté du public

”Que s’est-il passé ?” interroge Ben Fritz dans le livre The Big Picture : The Fight for the Future of Movies (Harper&Collins, 2019). “La loyauté du public s’est déplacée. Pas vers d’autres stars, mais vers des franchises. Aujourd’hui, personne ne peut se targuer d’un palmarès au box-office comparable à celui de Cruise, et il est difficile d’imaginer que quelqu’un puisse le faire à nouveau. Mais Marvel Studios l’a fait. Harry Potter l’a fait. Fast&Furious l’a fait.”

Des jeunes stars ont émergé ces dix dernières années mais via les IP, ces films adaptés de romans, BD ou jeux à succès (lire le premier volet de cette série) : Jennifer Lawrence (Hunger Games), Margot Robbie (Suicide Squad), Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie, Jurassic Park), Michael B. Jordan (Creed)…

”Dans un secteur dominé par les franchises”, relève Ben Fritz, “les stars ne comptent que dans le rôle adéquat” comme Tom Cruise dans Top Gun ou Mission : Impossible. Au risque de s'enfermer dans des rôles “idiosyncrasiques”.