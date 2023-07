"Il est difficile de gérer une entreprise quand on a une grosse hémorragie", la Warner en quête d'un nouveau souffle

Triste cadeau d’anniversaire… Un mois plus tôt, en marge du Festival de Cannes, le studio a célébré le centenaire de sa création, en 1923, par Harry, Sam, Albert et Jack Warner. Le géant multimédia qui s’appelle désormais Warner Bros. Discovery tenait table à l’Eden-Roc, palace cinq étoiles du Cap d'Antibes, de l’autre côté de la baie.

Certains ont vu dans ce raout VIP l'intronisation de David Zaslav, 63 ans, devenu PDG de Warner Bros. Discovery il y a un an. Jusqu'alors, ce ponte de la télévision par câble était connu comme patron de la chaîne Discovery, blanchi sous le harnais de la téléréalité. “J’aime le cinéma et être ici ce soir à Cannes… Je ne sais pas, on ne peut pas faire mieux !” s’émouvait David Zaslav, selon le New York Times qui a couvert l’événement.

Une dette de 49,5 milliards

En avril 2022, Discovery a racheté Warner Media qui possède, entre autres, HBO, CNN, Eurosport, l’éditeur de jeux vidéo Warner Bros. Interactive Entertainment ou DC Comics, qui édite Batman et Superman. Au terme de cette méga fusion, David Zaslav a pris les rênes du nouveau géant.

Il se dit qu’il officie derrière le bureau du légendaire Jack Warner, extirpé d’un entrepôt. L’histoire est belle, de la matière dont on fait les légendes, pour paraphraser Sam Spade, alias Humphrey Bogart, dans Le Faucon Maltais.

Comme l’antiquité qui donne son titre à ce classique du studio, le trophée du PDG Zaslav est-il en toc ? Lors de la publication des derniers résultats financiers du groupe, début mai, Warner Bros. Discovery annonçait 1,1 milliard de dollars de pertes pour une dette brute cumulée de 49,5 milliards de dollars.

Le streaming en boni

La bonne nouvelle du premier trimestre 2023 est que la branche streaming du groupe, aux États-Unis, affiche un boni brut de 50 millions de dollars. David Zaslav assure que cette activité devrait être rentable cette année. Il ne l'espérait pas avant 2024.

La plateforme HBO Max couplé à Discovery + a été rebaptisée Max. Au grand dam de certains : HBO est une marque emblématique, crée il a tout juste cinquante ans.

Qu’importe : Max peut s’appuyer sur des séries de qualité. Rien qu’au cours de l’année écoulée, elle a lancé White Lotus, House of the Dragon et The Last of Us, alors que la fin de la saga Succession a été un sans-faute.

Netflix a plus d’abonnés que Max mais en a-t-elle la qualité ? En contenus originaux, non. La preuve : la plateforme au N rouge vient de signer un deal avec Max pour acquérir sous licence certains de ses plus grands succès. Tout bénéf pour Warner Bros. Discovery, qui rentabilise son catalogue.

Retour aux fondamentaux

La nouvelle direction est revenue aux fondamentaux : produire des films, des séries et des émissions de qualité, redonner la priorité aux sorties salle.

Le film Batgirl a été sacrifié à cette aune. Max annonce une série Harry Potter (Warner en a produit tous les films), de nouveaux épisodes de Game of Thrones et une déclinaison de la saga Ça, d’après Stephen King.

Parallèlement, Warner a mené des restructurations – synonymes de licenciements. David Zaslav ne fait pas que des heureux. Sur les réseaux sociaux, les critiques se déchaînent.

Pourtant, une des décisions notables du PDG, cinéphile proclamé, a été de revenir sur le choix polémique de la direction précédente de sortir ses films simultanément en streaming et en salles. Plusieurs réalisateurs en ont été scandalisés.

Christopher Nolan a claqué la porte du studio après vingt ans de bons et juteux services. Oppenheimer, son nouveau film sorti le 19 juillet, est produit par Universal. D’aucuns, chez Warner, doivent s’en mordre les doigts alors que le studio traîne encore les boulets de l’ancienne direction : Shazam 2, Black Adam et The Flash sont des échecs cuisants.

Le nouveau blockbuster estival de Warner, Barbie, devrait compenser l'échec de The Flash, en profitant de la notoriété de la célèbre poupée.

La star, c'est la marque

”Il est difficile de gérer une entreprise quand on a une grosse hémorragie” commentait David Zaslav après avoir jugulé celle du streaming. Il lui faut maintenant panser les plaies de The Flash. Comment ? En annonçant un nouveau Superman en 2025, sous la houlette du réalisateur Kevin Feige (ex-Marvel) et Peter Safran (producteur à succès de la saga Conjuring, le Uber du film horrifique).

Harry Potter, Game of Thrones, Barbie, Superman… Le renouveau de Warner passe par le branding. La star, ce n’est plus la tête d’affiche, ni même le film, mais la marque. Ce modèle-là, c'est Disney qui l'impose depuis dix ans...