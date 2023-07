Bob Iger, le PDG du groupe Disney, a reconnu, dans un entretien, à CNBC le 12 juillet “quelques déceptions”. La faute, estime-t-il à “notre empressement à développer notre contenu de manière significative pour servir principalement nos offres de streaming”.

Le multiplications des séries Marvel a “dilué la création”. Pixar est l’autre victime du streaming. Durant la pandémie, Soul, Luca et Alerte rouge ont été diffusés directement sur Disney+. Buzz l’Éclair et Élémentaire, les deux films de Pixar sortis en salles par la suite, ont fait un flop. “Cela a pu créer chez le public l’attente qu’ils finiraient par être diffusés en streaming et qu’il n’y avait pas d’urgence [à les voir en salles]” a encore concédé Bob Iger.

L’usure du pouvoir

Bob Iger n’a pas été jusqu’à se remettre question. On parle beaucoup, cet été, de “l’épuisement des super-héros” (superhero fatigue). Mais personne n’interroge l’usure des PDG.

Le 12 juillet, le conseil d’administration de Walt Disney a prolongé de deux ans le mandat de Bob Iger au poste de PDG, jusqu’en 2026. Bob Iger est revenu à la direction de Disney en novembre 2022, après l’éviction brutale de son prédécesseur (et successeur) Bob Chapek.

Déjà PDG de Disney de 2005 à 2020, Bob Iger a présidé aux rachats successifs de Pixar (Toy Story), Marvel (Avengers, Thor et Cie), LucasFilm (Star Wars et Indiana Jones) et Fox. En 2026, à la fin de l’extension de son mandat, Bob Iger aura 75 ans.

”Les questions qui ont tourmenté Iger pendant son séjour au Royaume magique restent d’actualité", relève le site spécialisé Variety. “Qui héritera du trône une fois qu’il aura enfin pris sa retraite (pour de bon) ?”

Un impact sur tout Hollywood

Bob Iger a eu un impact déterminant, non seulement sur Disney, mais sur tout Hollywood. Sa politique, entre 2005 et 2020, éclaire “pourquoi les studios se sont tournés frénétiquement vers les franchises, les suites et les super-héros et se sont détournés de l’originalité [et] des risques” souligne Ben Fritz dans The Big Picture : The Fight for the Future of Movies (Harper&Collins, 2019). “Les films sont destinés à servir les marques [de Disney]. Et non l’inverse.”

Le basculement survient en 2010, quand Disney a produit Alice au pays des merveilles de Tim Burton, version avec acteurs du classique en animation. Le film a rapporté la somme inespérée d’un milliard de dollars. Son succès lance une vague de remakes de films d’animation.

Deux ans plus tôt, Iron Man de Jon Favreau rapporte quatre fois son budget de 140 millions de dollars. En rachetant Marvel en 2009, Bob Iger met la main sur cette nouvelle manne. L’Univers cinématique Marvel est la série de films la plus rentable de l’histoire, avec de 12 milliards de dollars de recettes. La deuxième est la franchise Star Wars (5 milliards), la troisième, les remakes avec acteurs des films Disney (3,5 milliards). La quatrième, Spider-Man (3,3 milliards). Toutes sont des propriétés ou licences Disney.

”Disney a prouvé qu’il était possible de créer un agenda de sortie dont presque tous les films ont généré des profits inégalés à Hollywood” analyse Ben Fritz. “Le studio s’est appuyé sur le branding, l’image de marque.” Tous les studios ont tenté de suivre.

Une guerre culturelle

Longtemps conservateur à l’excès, le groupe Disney accorde désormais une attention à la diversité très marquée. Trop ? Le prédécesseur de Bob Iger, Bob Chapek s’est enferré dans une polémique avec le gouverneur de Floride et candidat républicain à l’élection présidentielle, Ron DeSantis.

En mars 2022, l’État de Floride a promulgué une loi interdisant d’enseigner à l’école primaire des sujets en lien avec l’identité de genre. La pression des salariés du parc d’attractions Disney World, qui se trouve en Floride, force Bob Chapek à contester la loi. Ron DeSantis réplique en supprimant des avantages dont Disney World bénéficiait depuis 1967.

Bob Iger rétorque aujourd’hui que Disney était “dans son droit – même si je ne suis pas sûr que cela ait été très bien géré – elle était dans son droit de s’exprimer sur une question” et que les “représailles” de M. DeSantis violent le premier amendement, qui garantit la liberté d’expression.

Les activistes conservateurs reprochent aussi aux productions Disney d’être trop inclusives. Derniers films ciblés : La Petite Sirène, où l’héroïne est incarnée par Halle Bailey, une actrice métisse, et Élémentaire, dont un personnage est non binaire.

”Notre objectif n’est pas de participer à une guerre culturelle” se défend Bob Iger mais “de raconter des histoires merveilleuses et d’avoir un impact positif sur le monde”.

Quelles qu’en soient les raisons, les super-héros sont fatigués, les pixels de Pixar n’éblouissent plus et les franchises lustrées lassent. Disney cherche son nouveau script.