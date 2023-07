Sophie Marceau humiliée et agressée par Gérard Depardieu

À lire aussi

Elle évoque de multiples humiliations subies de sa part. Elle a été malmenée et poussée à bout. Lors d’une scène où ils devaient être très proches, il a mangé des escargots juste avant afin de l’incommoder avec sa mauvaise haleine.

Lors d’une autre scène où il devait la gifler dans le cadre d’un interrogatoire, le réalisateur de Police aurait demandé qu’il s’agisse d’une vraie gifle pour plus de crédibilité. Gérard Depardieu ne se serait pas gêné pour frapper de plus en plus fort au fur et à mesure des prises, jusqu’à faire pleurer la jeune actrice. Le tandem Depardieu-Pialat formait un duo qualifié de très macho. Le cinéaste n’aurait rien fait pour faire cesser ces “comportements considérés ailleurs comme inadmissibles”, déplore la comédienne.

Des mains trop baladeuses

Sophie Marceau va plus loin en évoquant les tournages de scènes d’amour durant lesquelles l’acteur aurait eu les mains très baladeuses sous les draps, bien plus que nécessaires. Elle décrit des mains “insistantes, omniprésentes, inutiles et invisibles à la caméra”. Rien de cela n’était pourtant mentionné dans le scénario. Elle ajoute qu’il n’a jamais osé la toucher devant l’équipe, “sinon il aurait reçu mon poing dans la gueule”.

Il en aurait été autrement avec celles qu’elle appelle “les pauvres habilleuses” et d’autres femmes, et cela derrière la caméra. Elle évoque des gestes déplacés comme faire “pouêt pouêt” sur leurs seins pour dire bonjour ou leur pincer les fesses, et ce à la vue de tous. Elle souligne qu’à l’époque personne n’a régi et n’a jugé bon de faire cesser ces agissements. Ni l’équipe du film, ni les médias, qui n’ont pas pris au sérieux les violences dénoncées par Sophie Marceau.

La comédienne avait déjà qualifié Gérard Depardieu de prédateur. C’était en 2015 dans les pages de Society. L’acteur avait réagi la même année reconnaissant être, à l’époque, “un peu prédateur. Et un peu con aussi”.