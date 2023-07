Flagey, à l’heure du “Raging Summer”

Forest Whitaker en samouraï new-yorkais dans le formidable "Ghost Dog" de Jim Jarmusch (1999), à redécouvrir en version restaurée aux Sun Screens au Palace et au Raging Summer à Flagey. ©D.R.

Pluie de classiques

Ghost Dog (à l’affiche jusque la fin de l’été) et Raging Bull ne sont que deux des nombreux classiques à déguster sur grand écran à Flagey cet été. Si Aguirre et Fitzcarraldo de Werner Herzog ne sont déjà plus à l’affiche, on peut encore revoir, jusqu’au 9 août, L’Énigme de Kaspar Hauser (1974). Mais aussi, le 23/8, le documentaire que Thomas Von Steinacker a consacré au grand cinéaste allemand : Werner Herzog Radical Dreamer.

Le cycle consacré au Polonais Krzysztof Kieslowski se poursuit, lui, avec la trilogie Bleu (jusqu’au 4/8) – Blanc (27/7-6/8) - Rouge (3-12/8) et La Double vie de Véronique (2-9/8). On se régalera avec The Virgin Suicides (1999) de Sofia Coppola (jusqu’au 30/7) et Thelma&Louise (1991) de Ridley Scott (du 11 au 27/8).

Susan Sarrandon et Geena Davis, inoubliables dans "Thelma et Louise" de Ridley Scott, à l'affiche à Flagey du 11 au 27 août. ©D.R.

Un été en musique

Autre classique à revoir, du 24 au 26/8, The Last Waltz de Martin Scorsese qui, en 1978, captait le concert d’adieu du groupe canadien The Band. Le Raging Summer se veut en effet également mélomane, en programmant quelques documentaires musicaux. Dans Summer of Soul (12-20/8), le musicien hip-hop Ahmir “Questlove” Thompson revient sur un concert oublié, le “Black Woodstock” qui, en 1969, réunit 100000 spectateurs à Harlem, autour de Stevie Wonder, Nina Simone ou BB King. Quand, dans Hallelujah, les mots de Leonard Cohen (16-23/8), Daniel Geller et Dayna Goldfine retracent de façon passionnante l’histoire de la chanson culte du chanteur montréalais mort en 2016.

Quelques inédits à découvrir

Du côté des inédits, signalons Bruno Reidal (les 25 et 26/8), formidable premier film de Vincent Le Port déjà sorti en streaming, Earwig (jusqu’au 30/7) de la toujours très singulière Lucile Hadzihalilovic ou encore Voyages en Italie (du 29/7 au 25/8), le nouveau film de Sophie Letourneur (après Énorme en 2020), dont elle partage l’affiche avec Philippe Katerine. Sans oublier Infinity Pool, le troisième long métrage de Brandon Cronenberg (le fils de David), notamment après Possessor en 2021.