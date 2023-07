Polémique en vue à Venise: la Mostra sélectionne Roman Polanski, Woody Allen et Luc Besson

Ce mardi midi, Alberto Barbera a annoncé la sélection de ces trois titres sans faire la moindre allusion au caractère problématique de leurs auteurs. Même si, avant cela, peut-être pour tenter de calmer la tempête, le directeur de la Mostra annonçait fièrement avoir retenu 30% de films de réalisatrices en sélection officielle…

Roman Polanski dirigeant John Cleese sur le plateau de "The Palace", présenté hors Compétition à la 80e Mostra de Venise. ©Eliseo Multimedia

Impact limité de la grève à Hollywood

Alberto Barbera a par ailleurs affirmé que l’impact sur la Mostra des grèves des acteurs et scénaristes hollywoodiens sera limité. Un seul film a été retiré de la sélection par Amazon et Warner: Challengers de l’Italien Luca Guadagnino, une grosse production avec Zendaya et Josh O’Connor dont la sortie a été repoussée au printemps prochain. Annoncé il y a quelques semaines comme film d’ouverture, Challengers a été remplacé par Comandante, qui ouvrira le festival et la Compétition. L’Italien Edoardo De Angelis y raconte, durant la Seconde Guerre mondiale, le sauvetage de 26 marins belges par un capitaine de sous-marin italien.

Malgré le mouvement de grève hollywoodien, la Mostra accueillera de nombreuses productions américaines indépendantes, et non de grands studios, avec des conséquences dès lors limitées sur le tapis rouge. Parmi celles-ci, on retrouve en Compétition The Killer de David Fincher, avec Michael Fassbender et Tilda Swinton, Ferrari de Michael Mann, avec Adam Driver et Penélope Cruz, Maestro de et avec Bradley Cooper et Carey Mulligan, ainsi que Priscilla de Sofia Coppola.

Michael Fassbender est à l'affiche de "The Killer", le nouveau film de David Fincher, présenté en Compétition à la 80e Mostra de Venise. ©D.R.

Une réalisatrice belge en Compétition

Sept ans après avoir reçu le prix la mise en scène aux Orrizonti à Venise en 2016 pour Home, la cinéaste flamande Fien Troch est cette fois en lice pour le Lion d'or avec Holly. Le reste de la présence belge en Compétition est liée à deux coproductions: The Green Border de la Polonaise Agnieszka Holland et Io capitano de Matteo Garrone, l’auteur de Gomorra, Dogman et de Pinocchio avec Roberto Benigni en 2019.

Parmi les autres candidats sérieux au palmarès du jury présidé par le cinéaste américain Damien Chazelle (La La Land, Babylon), citons également deux films français: La Bête de Bertrand Bonello, avec Léa Seydoux, et Hors-saison, où Stéphane Brizé quitte le film social en filmant Guillaume Canet et Alba Rohrwacher. Mais on attend également beaucoup de El conde du Chilien Pablo Larraín, de retour sur le Lido après y avoir dévoilé Jackie, Ema et Spencer. Sans parler d’Evil Does Not Exist du Japonais Ryusuke Hamaguchi (révélé en Compétition à Cannes en 2021 avec le formidable Drive My Car) et, bien sûr, Poor Things du Grec Yorgos Lanthimos qui, cinq ans après le formidable La Favorite, est de retour à Venise avec une nouvelle production britannique où il retrouve Emma Stone pour relire le mythe de Frankenstein.

"Holly", le cinquième long métrage de la cinéaste flamande Fien Troch, concourra pour le Lion d'or de la 80e Mostra del cinema. ©PrimeTime / AngelaOtten

Wes Anderson, Quentin Dupieux, Richard Linklater…

Hors Compétition, signalons la présence de deux productions Netflix: The Wonderful Story of Henry Sugar, moyen métrage inspiré de Roald Dahl signé Wes Anderson (dont le dernier film Asteroid City est toujours à l’affiche) et La sociedad de la nieve de l’Espagnol J.A. Bayona qui, le 9 septembre, clôturera cette 80e Mostra.

Avant cela, le Lido accueillera également quelques grands noms, comme les Américains William Friedkin (The Caine Muntiny Court-Martial avec Kiefer Sutherland), Richard Linklater (Hit Man) et Harmony Korine (Aggro Dr1ft). Mais aussi les Français Quentin Dupieux (Daaaaaali! avec Anaïs Demoustier et Romain Duris), Cédric Kahn (Making of avec Denis Podalydès et Xavier Beauvois) et Xavier Giannoli. Le réalisateur d’Illusions perdues dévoilera sur le Lido les 12 épisodes de D’argent et de sang avec Vincent Lindon, Judith Chema, Niels Schneider… Produite par Canal+, cette série judiciaire est inspirée de l’ouvrage homonyme du journaliste de Médiapart Fabrice Arfi, qui enquêtait sur une affaire de fraude à la TVA sur les quotas de carbone.

Dans "Making of", Denis Podalydès incarne un cinéaste en plein tournage. Le nouveau film de Cédric Kahn est sélectionné hors Compétition à la 80e Mostra de Venise. ©David Kostas / Unifrance

La sélection officielle 2023

Compétition

Adagio de Stefano Sollima (Italie), avec Pierfrancesco Favino

Bastarden (The Promised Land) de Nikolaj Arcel (Danemark/All./Suède), avec Mads Mikkelsen

La Bête de Bertrand Bonello (France/Canada), avec Léa Seydoux

Comandante d’Edoardo De Angelis (Italie), avec Pierfrancesco Favino Film d’ouverture

El conde de Pablo Larraín (Chili)

Dogman de Luc Besson (France), avec Caleb Landry Jones

Enea de et avec Pietro Castellitto (Italie)

Evil Does Not Exist (Aku Wa Sonzai Shinai) , de Ryusuke Hamaguchi (Japon)

Ferrari de Michael Mann (États-Unis), avec Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley

Finalmente l’alba de Saverio Costanzo (Italie), avec Lily James, Alba Rohrwacher, Willem Dafoe

The Green Border (Zielona Granica) d’Agnieszka Holland (Tchéquie/Pologne/Belgique)

Holly de Fien Troch (Belgique/P.-B./Lux./France) avec Cathalina Geraerts, Felix Heremans

Hors-saison de Stéphane Brizé (France), avec Guillaume Canet, Alba Rohrwacher

Io capitano de Matteo Garrone (Italie/Belgique)

The Killer de David Fincher (États-Unis), avec Michael Fassbender, Tilda Swinton

Lubo de Giorgio Diritti (Italie/Suisse), avec Franz Rogowsky

Maestro de Bradley Cooper (États-Unis), avec Carey Mulligan, Bradley Cooper

Memory de Michel Franco (Mexique/États-Unis), avec Jessica Chastain, Peter Sarsgaard

Origin d’Ava DuVernay (États-Unis), avec Connie Nielsen

Priscilla de Sofia Coppola (États-Unis/Italie)

Poor Things de Yorgos Lanthimos (Grande-Bretagne), avec Emma Stone, Mark Ruffalo, Margaret Qualley

Die Theorie Von Allem de Timm Kröger (Allemagne)

Woman of (Kobieta Z…) de Małgorzata Szumowska et Michał Englert (Pologne/Suède), avec Joanna Kulig

Hors Compétition

La sociedad de la nieve J.A. Bayona (Espagne) Film de clôture Netflix

Coup de chance de Woody Allen (France), avec Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud

The Wonderful Story of Henry Sugar de Wes Anderson (États-Unis), avec Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch Moyen métrage Netflix

The Penitent de et avec Luca Barbareschi (Italie)

L’ordine del tempo de Liliana Cavani (Italie)

Vivants d’Alix Delaporte (France), avec Roschdy Zem, Vincent Elbaz

Welcome to Paradise de Leonardo Di Costanzo (Italie) Court métrage

Daaaaaali! de Quentin Dupieux (France), avec Anaïs Demoustier, Edouard Baer, Gilles Lellouche, Romain Duris

The Caine Muntiny Court-Martial de William Friedkin (États-Unis), avec Kiefer Sutherland

Making of de Cédric Kahn (France), avec Denis Podalydès, Jonathan Cohen, Xavier Beauvois

Aggro Dr1ft d’Harmony Korine (États-Unis)

Hit Man de Richard Linklater (États-Unis)

The Palace de Roman Polanski (Suisse), avec Fanny Ardent, John Cleese

Snow Leopard de Pema Tseden (Tibet)

Amor de Virginia Eleuteri Sepieri (Italie) Premier film - Non fiction

Frente a Guernica (Version intégrale) de Yervant Gianakin et Angela Licci Lucchi (Espagne)

Hollywoodgate d’Ibrahim Nash’at (Allemagne) Non fiction

Riyushi Sakamoto - Opus de Neo Sora (Japon) Non fiction

Enzo Jannacci vengo anch’io de Giorgio Verdelli (Italie) Non fiction

Menus plaisirs: les Troisgrois de Frederik Wiseman (France/États-Unis) Non fiction

La parte del leone: una storia della Mostra de Baptiste Etchegaray et Giuseppe Bucchi (Italie/France) Documentaire - Projection spéciale

D’argent et de sang de Xavier Giannoli (France), avec Vincent Lindon, Judith Chema, Niels Schneider… Série

I Know your Soul de Jasmina Zbanic (Bosnie) Série

Orizzonti (longs métrages)

A cielo abierto de Mariana et Santiago Arriaga (Mexique)

El paraíso d’Enrico Maria Artale (Italie)

Behind the Mountains de Mohamed Ben Attia (Tunisie)

The Red Suitcase de Fidel Devkota (Népal) Premier film

Tatami de Guy Nattiv et Zar Amir Ebrahini (Israël)

Paradise is Burning de Mika Gustafson (Suède) Premier film

The Featherweight de Robert Kolodny (États-Unis)

Invelle de Simone Massi (Italie) Animation Premier film

Hesitation Wound de Selman Nacar (Turquie)

Heartless (Sem corção) de Nara Normande et Tião (Brésil) Premier film

Una sterminata domenica d’Alain Parroni (Italie) Premier film

City of Wind de Lkhagvadulam Pirev-Ochir (Mongolie)

Explanation for Everything de Gábor Reisz (Hongrie)

Gasoline Rainbow de Bill et Turner Ross (États-Unis) Premier film de fiction

En attendant la nuit de Céline Rouzet (France)

Housekeeping for Beginners de Goran Stolevski (Macédoine du Nord)

Shadow of Fire (Hokage) de Shinya Tsukamato (Japon)

Dormitory (Yurt) de Nehir Tuna (Turquie/All./France) Premier film

Orizzonti Extra

Bota jonë de Luàna Bajrami (Kosovo/France)

Forever Forever d’Anna Buryachkova (Ukraine) Premier film

El Rapito (The Rescue) de Daniela Goggi (Argentine)

Day of the Fight de Jack Huston (États-Unis), avec Ron Perlman, Michael Pitt Premier film

In the Land of Saints and Sinners de Robert Lorenz (Irlande), avec Liam Neeson

Felicità de Micaela Ramazzotti (Italie) Premier film

Pet Shop Boys d’Olmo Schnabel (États-Unis), avec Wilem Dafoe, Emmanuelle Seigner Premier film

Stolen de Karen Tejpal (Inde) Premier film

L’Homme d’argile d’Anaïs Tellenne (France), avec Emmanuelle Devos Premier film

Venezia Classici: Documentaires sur le cinéma

Bill Douglas - My Best Friend de Jack Archer (G-B)

Le Film pro-nazi d’Hitchcock de Daphné Waiwir (France/É-U)

Thank You Very Much d’Alex Braverman (États-Unis)

Landrián d’Ernesto Daranas Serrano (Cuba)

Un’altra Italia era possibile, il cinema di Giuseppe de Santis de Steve Della Casa (Italie)

Michel Gondry Do it Yourself de François Nemeta (France)

Ken Jacobs - From Orchard Street to the Museum of Modern Art de Fred Riedel (États-Unis)

Dario Argento Panico de Simone Scafidi (Italie)

Frank Capra: Mr America de Matthew Wells (États-Unis)

Biennale College Cinema