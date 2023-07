“Historias para no contar” : charmante comédie à sketches sur des trentenaires et des quadras infidèles

Se remettant difficilement de sa rupture avec sa femme, Luis retrouve un couple d’amis, Ana et Carlos, qui l’encouragent à sortir avec Sandra, une jeune comédienne qu’il vient de rencontrer dans un café…

Carol, Blanca et Ángela, trois actrices, se rencontrent au même casting, l’occasion pour les trois amies de prendre des nouvelles l’une de l’autre et de médire perfidement l’une sur l’autre…

Andrès, un écrivain d’une cinquantaine d’années, a invité Barbara, sa très jeune compagne, au restaurant. Il a quelque chose à lui dire. Elle aussi…

Quant à Edu, il se confie à son partenaire de tennis : le jeune homme a trouvé une photo de sa compagne, enceinte de leur deuxième enfant, qui le trouble énormément. Et qui réveille le souvenir d’une aventure extraconjugale qu’il a eue par le passé avec une journaliste française…

Dans "Historias para no contar", Nora Navas campe Ángela, une actrice à tendance mythomane. ©PARADISO

Petits mensonges entre amis

Cesc Gay avait été découvert à l’international avec le magnifique Truman, qui avait triomphé aux Goya, empochant cinq statuettes (meilleurs film, réalisateur, scénario et acteur et second rôle masculin). Le cinéaste espagnol y mettait en scène un homme atteint d’une maladie incurable réorganisant sa vie et tentant de confier son chien Truman à son meilleur ami. Un superbe personnage campé par le génial acteur argentin Ricardo Darín.

Dans Historias para no contar, Gay revient au film choral, qui l’avait fait connaître en Espagne avec En la ciudad en 2003, qui contait la vie quotidienne d’une bande de vingtenaires barcelonais. Vingt ans plus tard, le cinéaste s’intéresse à la génération suivante, à travers une galerie de portraits de trentenaires et de quadras, au gré de cinq “histoires à ne pas raconter”. Pour autant de petits et gros mensonges, sur fond d’infidélité, de couples en crise et de fond de l’air du temps.

C’est charmant, souvent drôle mais, comme souvent dans les films à sketches, assez inégal et parfois un peu convenu. Excellent directeur d’acteurs, Cesc Gay a cependant réuni un joli parterre de comédiens qui nous permettent de passer un chouette moment. Où l’on croise Chino Darín (le fils de Ricardo), Anna Castillo (vue dans L’Olivier d’Icíar Bollaín en 2016), Maribel Verdú (vue dans Le Labyrinthe de Pan de Guillermo Del Toro)…

Ana (María León) et Carlos (Antonio de la Torre) font tout pour pousser leur très sage ami Luis dans les bras de la jeune Sandra. Ils lui offrent même un peu de cocaïne pour lui donner du courage... ©PARADISO

Historias para no contar / Stories not to Be Told Comédie à sketches De Cesc Gay Scénario Cesc Gay et Tomás Aragay Photographie Andreu Rebés Musique Arnau Bataller Montage Liana Artigal Avec Anna Castillo, Antonio de la Torre, Alex Brendemühl, Chino Darín… Durée 1h40