Laetitia Masson (“Un hiver en été”) : “Pour moi, il n’y a pas de film politique. Tout est politique”

Un hiver en été aborde un sujet très actuel, celui du dérèglement climatique, mais il fait aussi écho à l’expérience du confinement durant la crise Covid…

J’ai été rattrapée par la réalité. À l’époque, j’étais vraiment dans l’urgence de faire le film, mais j’avais du mal de trouver un financement. Ça a été très compliqué et ça me rendait assez dingue, parce que je me disais que c’est maintenant qu’il fallait le faire, car on a tous ce poids sur nos têtes. Moi, j’ai parlé du climat. Finalement, ça a été un virus. Mais c’est la même question. On a forcé les choses, on a forcé la nature et là, c’est en train de nous retomber dessus… Comment les êtres humains, dans leur singularité, vont pouvoir se démener face à cela ? Avec le confinement, on l’a vécu, ça a impacté nos vies. Moi, j’avais écrit qu’en une nuit, les gens se retrouvaient confinés. Je ne suis pas contente que ça ait finalement été vrai, mais disons que je me dis que je n’avais pas complètement tort sur le questionnement.

La cinéaste française Laetitia Masson. ©UNIFRANCE

Pendant le confinement, on a beaucoup parlé du monde d’après. C’est aussi la question que pose le film : que faire face à une catastrophe annoncée ?

Mes personnages changent de trajectoire. À travers leurs rencontres, ils comprennent qu’ils doivent se mettre en accord avec leur vie, arrêter de se mentir à eux-mêmes, d’avoir peur de l’autre. On a commencé à tourner, puis on a dû s’interrompre pendant le confinement et reprendre ensuite. À ce moment-là, je me suis dit que je n’avais pas été assez loin dans le film. Après ce qui s’était passé, ça ne serait plus jamais pareil. On allait vivre différemment, déconsommer… Mais en fait, ça a repris de plus belle. Rien n’a changé. On n’a pas encore mesuré le choc…

À lire aussi

L’idée d’un film choral vient-elle de l’envie de mettre une galerie de personnages face à des questionnements métaphysiques, transcendantaux, pour observer leurs réactions ?

Je voulais être dans le transcendantal, comme vous dites. Je ne voulais pas être dans l’anecdotique. Ce n’est pas Jérôme et Martine, l’histoire d’un couple. Ce n’est pas une histoire singulière. Je voulais que les spectateurs se disent : OK, on est dedans aussi. Là, je vous présente dix personnages, mais chaque spectateur est un personnage potentiel du film. C’est une façon d’impliquer le public, en présentant dix façons d’être, mais on a chacun la nôtre. Projetez-vous dans la fresque et voyez ce qui en ressort comme questionnement…

guillement Je voulais être dans le transcendantal, pas dans l'anecdotique."

Ces personnages réagissent tous différemment, mais tous sont en quête d’absolu. Face à la catastrophe, on est forcé de penser plus grand ?

C’est peut-être la façon dont je les aborde, mais tous les gens que je rencontre finissent toujours par me sembler en quête d’absolu. Qui n’a pas eu envie d’écrire un livre ? De faire ceci ou cela ? Chacun est un peu à côté de sa vie, de son rêve ; c’est normal… Je me dis souvent que si j’avais rencontré ces gens plus tôt, je les aurais orientés vers leur chemin. Mais l’éducation, une rencontre amoureuse les ont enfermés dans un truc, qui leur a fait oublier le rêve initial. Je ne dis pas qu’il faut accomplir son rêve, mais je trouve important de savoir où on en est de celui-ci. Il y a des rêves dangereux, d’autres qui sont moteurs, mais il est important de bien mesurer le rapport entre le rêve et le réel.

Le film s’ouvre sur un discours de Stephen Hawking, qui évoque une forme de rêve : la démesure technologique…

Je suis fascinée par la science. Aujourd’hui, on croit tout savoir, parce qu’on a les ordinateurs, qu’on a accès à plein de connaissances en temps réel, etc. Mais je crains fort qu’on en soit qu’aux prémices. La technologie, la possibilité de la vie sur Mars, je trouve ça intéressant. Les Américains l’explorent depuis des années ; il y a peut-être aussi un espoir aussi de ce côté-là. C’était aussi une façon de dire : ce n’est pas un film d’autofiction. C’est traité de façon intime, mais le sujet est quand même grand. Je l’espère en tout cas. Stephen Hawking, c’est l’exemple d’un être qui ne s’est pas laissé abattre par la nature. Cela montre aussi que la nature n’est pas que bienveillante. À son égard, elle a été plutôt dure. Je suis très admirative des gens qui continuent à étudier, à chercher des possibilités de sauver le monde, même si c’est très utopique…

guillement Le romantisme, c'est une forme de croyance et de moteur.

Dans cette quête d’absolu, l’art est aussi très présent dans le film. Et notamment la peinture, à travers les Nymphéas de Monet…

Un film, ce n’est pas un récit, une démonstration. C’est aussi une expérience sensorielle. Pour moi, dans le film, il y a la nature, l’art et la science. C’est un va-et-vient entre ces questions. La nature est fondamentale. Il faut qu’on apprenne à la regarder et pas seulement l’exploiter. Je pense que l’art est aussi fondamental, parce que c’est ce qui nous transcende. Et la science est aussi hyper importante. L’un ne va pas sans l’autre. Quand on connaît des gens de science, comme des médecins, on voit bien que leur appétit d’art est incroyable. Ils sont dans une connaissance du concret très fondamentale, très précise, mais ils ont quand même besoin de cette transcendance. Et, à l’inverse, je pense qu’on ne peut pas être que dans la transcendance, qu’il faut avoir aussi un pied dans la précision de la science. Il ne faut pas opposer ces trois pôles, qui sont intrinsèquement liés.

À lire aussi

Le film aborde également des questions politiques. Notamment à travers le personnage de Nora Hamzawi, qui porte un gilet jaune et est confrontée au mépris de classe d’un macroniste…

Pour moi, tout est politique. On croit qu’on choisit qui l’on est, mais on ne choisit rien du tout. Surtout avec le capitalisme, dont on est victime. Tant qu’on ne changera pas le système, on va décaler deux ou trois trucs, rajouter deux ans aux retraites, mais ce sera toujours le même vieux système… Donc les gens continueront à faire la grève. J’essaie aussi de montrer que derrière les Gilets jaunes, il y a d’êtres humains, qui sont confrontés à tout cela. La politique est dans nos vies, elle conditionne notre façon d’aimer, de vivre. Pour moi, il n’y a pas de film politique. Tout est politique.

Nicolas Duvauchelle face aux "Nymphéas" de Monet au Musée de l'Orangerie, dans "Un hiver en été" de Laetitia Masson. ©Les Films du Kiosque

La filmographie de Laetitia Masson

En avoir (ou pas) (1995), avec Sandrine Kiberlain, Roschdy Zem

À vendre (1998), avec Sandrine Kiberlain, Sergio Castellitto

Love Me (2000), avec Sandrine Kiberlain, Johnny Hallyday

La Repentie (2002), avec Isabelle Adjani, Sami Frey

Pourquoi (pas) le Brésil (2004), avec Elsa Zylberstein, Bernard Le Coq. D’après le roman de Christine Angot

Coupable (2008), avec Hélène Fillières, Jérémie Renier, Amira Casar

Petite Fille (2011), avec Hélène Fillières, Aurore Clément, André Wilms. Téléfilm pour France 3

GHB (2014), avec Marina Hands, Élodie Bouchez, Clémence Poésy

Mini-série pour Arte Aurore (2018), avec Élodie Bouchez, Aurore Clément, Lolita Chammah.

Téléfilm pour Arte, d’après le roman éponyme d’Éric Fottorino Chevrotine (2022), avec Élodie Bouchez, Rafi Pitts.

Un hiver en été (2023), avec Élodie Bouchez, Clémence Poésy, Benjamin Biolay

Un casting à contre-emploi

Dans Un hiver en été, Laetitia Masson retrouve l’une de ses actrices fétiches, Élodie Bouchez, qu’elle fait tourner pour la cinquième fois. Autour d’elle, elle a réuni un casting très hétéroclite, où l’on croise une humoriste (Nora Hamzawi), un chanteur-acteur (Benjamin Biolay), mais aussi deux réalisateurs : Cédric Kahn et Rafi Pitts. “Ce sont des gens que j’aime, explique simplement la réalisatrice. J’essaye aussi de contredire les personnages par les acteurs, c’est-à-dire ne pas avoir quelqu’un d’évident à tel endroit. Élodie, je la fais chanter et danser, alors que ça lui fait peur. Ça m’intéressait de la confronter à ça. Cédric Kahn ne joue pas trop les romantiques d’habitude. Nicolas Duvauchelle, qui est souvent assez héroïque, je lui fais jouer un être faible. C’était ça mon idée, en partant de gens qui m’inspirent. Je ne suis pas inspirée par tout le monde, mais je suis ouverte à la rencontre… J’aime bien aussi me contredire, en n’allant pas que vers des gens qui seraient de ma famille. Je me suis forcée, sur ce film-là, à aller à la rencontre des autres. Nora Hamzawi, je ne la connaissais pas, Laurent Stocker non plus… ”

Dans "Un hiver en été", Laetitia Masson met en scène la rencontre improbable d'une balayeuse (Nora Hamzawi) et d'un roi de la finance investissant dans la conquête de Mars (Benjamin Biolay). ©Les Films du Kiosque

Un petit budget

Laetitia Masson avoue avoir eu beaucoup de mal à financer Un hiver en été. “C’est un film qu’on a fait avec très peu d’argent, explique-t-elle. J’ai eu très peu de temps de tournage. Ce sont conditions très difficiles pour les acteurs, qui n’avaient pas de maquillage. Mais ils ont tous joué le jeu. ”

De ces contraintes budgétaires, la cinéaste a essayé de tirer le meilleur. “Il faut aller à l’efficacité. Je ne pouvais pas tomber dans le cliché, parce que je ne pouvais rien faire de ce que je voulais… Comment dire la même chose avec presque rien ? Donc j’ai inventé une équipe, une façon de filmer. Chaque film a son langage. C’est une équation entre des moyens, une inspiration. Après, ce qui reste, c’est comment montrer ? C’est quoi un plan ? C’est quoi le cinéma ? Et moins on a de moyens, plus la question est à vif. On est obligé d’être créatif, parce qu’on ne peut pas faire le premier plan qui passe par la tête. Il faut trouver la chose qui dit tout avec très peu de moyens. C’est très, très fatigant, mais inspirant. ”