L'acteur américain Paul Reubens, connu en tant que "Pee-wee Herman", est décédé

Un message que l'acteur a lui-même écrit avant sa mort a été partagé sur son compte Instagram : "Veuillez accepter mes excuses pour ne pas avoir rendu public ce à quoi j'ai été confronté au cours des six dernières années", a-t-il écrit. "J'ai toujours ressenti énormément d'amour et de respect de la part de mes amis et de mes fans. Je vous ai tous beaucoup aimés et j'ai aimé faire de l'art pour vous".