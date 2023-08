La cuisine à l’écran : quelques pépites à déguster sans modération

À lire aussi

La cuisine s’invite dans les festivals

Cette section n’a pas survécu au départ de Dieter Kosslick de la Berlinale en 2019, mais la gastronomie n’a pour autant pas disparu du paysage des grands festivals de cinéma. Dévoilée le 25 juillet dernier, la sélection de la 80e Mostra de Venise accueillera ainsi, hors Compétition, Menus plaisirs : les Troisgrois, dans lequel le grand documentariste américain Frederick Wiseman a posé ses caméras au sein du mythique restaurant Troisgros, dans la Loire. Une table triplement étoilée qu’il place sur le même pied que d’autres institutions qu’il a pu filmer, telles que l’Opéra de Paris (La Danse en 2009), la National Gallery de Londres en 2014, la New York Public Library (Ex-Libris en 2017) ou encore la mairie de Boston (City Hall en 2020).

"Menus Plaisirs: les Troisgros", documentaire au long cours (4 heures) de Frederick Wiseman, qui sera dévoilé en septembre prochain à la Mostra de Venise. ©D.R.

En mai dernier, Trần Anh Hùng décrochait, lui, le prix de la mise en scène en Compétition du 76e Festival de Cannes pour son magique La Passion de Dodin Bouffant, avec Benoît Magimel et Juliette Binoche. Dans cette adaptation d’un roman oublié de Marcel Rouff (à découvrir en salles le 8/11), le cinéaste franco-vietnamien renoue avec son goût pour la sensualité de la cuisine, qui transparaissait déjà dans son premier film L’Odeur de la papaye verte en 1993 (sur AppleTV).

Dans sa façon de filmer la cuisine en train de se préparer (notamment dans son fabuleux plan-séquence d’ouverture, où Magimel et Binoche cuisinent vraiment les recettes recréées par le chef trois-étoiles Pierre Gagnaire), Tran Anh Hùng retrouve le plaisir charnel du Danois Gabriel Axel dans l’inoubliable Le Festin de Babette (sur Sooner, LaCinetek et AppleTV), avec Stéphane Audran en 1988.

Stéphane Audran, l'inoubliable cuisinière française perdue au Danemark dans "Le Festin de Babette" de Gabriel Axel en 1988. ©D.R.

La sensualité asiatique

Le cinéma asiatique est particulièrement riche en représentations de la cuisine à l’écran. Et ce dans tous les genres. En 1985, Juzo Itami livrait, avec le cultisme Tampopo (sur AppleTV et Prime), un improbable “western ramen”, dans laquelle une veuve à la recherche de la recette de ramen ultime.

Dix ans plus tard, le Hong-Kongais Tsui Hark filmait, dans Le Festin chinois, la rivalité entre deux cuisiniers comme un film de kung-fu. Irrésistible ! Tandis qu’en 2006, son compatriote Fruit Chan dérangeait avec le génial film d’horreur Nouvelle cuisine (Dumplings), et ses raviolis aussi appétissants qu’inquiétants…

En 1994, dans un registre plus réaliste, Ang Lee se faisait un nom avec le merveilleux Salé Sucré (sur LaCinetek), dans lequel un grand chef taïwanais organise un magnifique repas pour ses trois filles. Plus sobre encore, la Japonaise Naomi Kawaze épatait, en 2015, avec le délicat Les Délices de Tokyo (sur Mubi, Sooner et AppleTV), une ode à la cuisine japonaise et en particulier au dorayaki, exquise petite crêpe ultra-légère fourrée à la pâte de haricots rouges (An, le titre original du film).

Tout aussi délicat, mais venue d’Inde cette fois, The Lunchbox (sur Sooner et AppleTV) est une savoureuse comédie romantique signée Ritesh Batra, qui utilise une boîte à repas (dabbawallah) pour évoquer la relation qui se tisse entre un homme et une femme qui ne se connaissent pas…

Dès les débuts du cinéma

Dès ses débuts, le 7e Art s’est intéressé à l’acte de nourrir avec, en 1895, une bobine des frères Lumière intitulée Le Repas de bébé, mettant en scène la fille d’Auguste Lumière.

Que ce soit chez Chabrol ou Sautet — comment oublier, en 1975, la scène de repas de Vincent, François, Paul… et les autres (sur Auvio, AppleTV et LaCinetek) ? —, la table a été le lieu d’une intense réflexion cinématographique, pour mettre en scène les jeux de pouvoir entre les personnages. On se souvient ainsi du profond malaise du repas de famille de Festen (sur Prime, Mubi, AppleTV) de Thomas Vinterberg en 1997.

Plus prosaïquement, la cuisine a servi de prétexte à des comédies emblématiques, telles que Le Grand Restaurant (1966) et L’Aile ou la cuisse (1976) avec Louis De Funès. Depuis, le cinéma hexagonal nous a souvent gratifiés de comédies culinaires plus ou moins réussies, comme Les Saveurs du palais (sur Sooner, Prime et AppleTV) de Christian Vincent en 2012 ou l'historique Délicieux (sur Sooner, Prime et AppleTV) d’Éric Besnard en 2021.

Mais la gastronomie peut aussi servir de support à une critique radicale. On pense évidemment à La Grande Bouffe (sur LaCinetek) de Marco Ferreri, qui avait fait scandale sur la Croisette en 1973 en dénonçant avant l’heure les abus de la société de consommation, en faisant manger jusqu’à la mort Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Michel Piccoli et Ugo Tognazzi, avec le concours du traiteur Fauchon pour la conception des plats. Toujours aussi radical !

"Allez, encore une petite bouchée Michel". Ugo Tognazzi encourage Michel Piccoli dans l'une des scènes les plus dérangeantes de "La Grande bouffe" (1973) de Marco Ferreri. ©D.R.

À lire aussi

Cuisine américaine

Côté américain, la vision de la cuisine se fait souvent plus romantique, que ce soit dans Julie & Julia (sur Netflix, Prime et AppleTV) de Nora Ephron, qui évoquait, en 2009, la mémoire de la cheffe américaine Julia Child, campée par Meryl Streep. Ou dans #Chef (sur Netflix, AppleTV et Prime), de et avec Jon Favreau en 2014. Sans oublier le fabuleux Ratatouille des Studios Pixar en 2007 (sur Disney+).

Plus ancré dans le quotidien en cuisines, comme la très informée série The Bear (sur Disney+), À vif ! (sur Prime, Sooner et AppleTV) décrivait, en 2015, les mésaventures d’un chef américain exilé à Londres campé par Bradley Cooper. Dans le même esprit, on lui préfère The Chef/Boiling Point (sur Prime, Apple TV et Telenet) où, en un faux plan-séquence, Philip Barantini décrivait en 2022 une journée mouvementée dans le resto londonien de Stephen Graham. Intense !

À revoir en streaming

Un film : “Le Menu”

En 2022, Mark Mylod signait avec Le Menu (The Menu) une comédie gastronomique pas piquée des hannetons. Et ce en mettant en scène un groupe de convives (dont la jeune Anya Taylor-Joy) débarquant sur une île pour découvrir les assiettes de haut vol du chef Julian Slowik (Ralph Fiennes).

Totalement crédible d’un point de vue gastronomique — les recettes, délirantes mais plus vraies que nature, ont été créées par la cheffe française Dominique Crenn, triplement étoilée à San Francisco, tandis que le lieu insulaire et l’environnement de travail toxique s’inspirent du Willow’s Inn Blaine Wetzel, sur l’île de Lummi, au large de Seattle. Et totalement barré, à mesure que le film glisse sur le terrain du fantastique.

Sur Disney+, mais aussi en VOD sur AppleTV et Telenet.

Un documentaire : “Entre les Bras, la cuisine en héritage”

Réalisé en 2009 par le Français Paul Lacoste, Entre les Bras filmait le passage de relais entre Michel Bras, triplement étoilé au Michelin, et son fils Sébastien, dans leur restaurant familial installé sur les hauteurs de Laguiole. Pas facile de se faire un prénom quand on prend la tête d’un restaurant aussi iconique que Bras, où son père s’est imposé grâce à une cuisine essentielle très personnelle, basée sur la mise en valeur du terroir de l’Aubrac. Un héritage difficile à assumer pour Sébastien Bras, qui, en 2017, demandait au Michelin de ne plus figurer dans le guide. Il a, entre-temps, réintégré la sélection, avec deux macarons.

Michel et Sébastien Bras, le père et le fils, filmés par Paul Lacoste dans Entre les Bras: La Cuisine en héritage" en 2009. ©D.R.

Disponible en VOD sur AppleTV.

À lire aussi

Une série : "Chef’s Table"

Lancée en 2015 sur Netflix par David Gelb (auteur du documentaire Jiro Dreams Of Sushi), la série Chef’s Table s’est immédiatement imposée comme une référence, en proposant des portraits intimes de grands chefs (Massimo Bottura, Dan Barber, Alex Atala, Albert Adrià…). L’occasion idéale pour plonger dans l’univers de la haute gastronomie, mais pas que. Au-delà des six volumes déjà disponibles (dont l’un consacré à des pâtissiers, notamment Jordi Roca, du célèbre El Celler de Can Roca à Gérone), la série propose également des collections thématiques sur la France (d’Alain Passard à Michel Troisgros), la pizza (dont le génial Franco Pepe dans la région de Caserta) ou le barbecue.