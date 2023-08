“Les Blagues de Toto 2 – Classe verte” : un zéro pointé pour Toto !

Inquiets que leur fils ne fasse encore mille et une bêtises, les parents de Toto (Guillaume De Tonquédec et Anne Marivin) ont décidé de venir camper dans la forêt bordant la ferme, histoire de le garder à l’œil…

Comédie rétrograde

Aïe aïe aïe… Quelle catastrophe. Adapté de la bande dessinée à succès du Belge Thierry Coppée (qui a déjà écoulé plus de 5 millions d’exemplaires des Blagues de Toto depuis 2004), Les Blagues de Toto 2 — à nouveau coproduit entre la France et la Belgique, où le film a été en grande partie tourné — est une comédie enfantine ultra-poussive. La référence est évidente et écrasante : Le Petit Nicolas de Sempé et Goscinny (dont la dernière adaptation en animation était un chef-d’œuvre).

Déjà connu pour le pathétique Boule et Bill 2 et pour le premier volet de Toto, Pascal Bourdiaux en 2017 signe un film vieillot et rétrograde, proposant une vision de l’enfance totalement déconnectée de la réalité. Si elle tente de rendre hommage à la fantaisie des enfants, la comédie n’accouche que de gags mal écrits, qui tombent systématiquement à plat, à contretemps…

Pas besoin d’en rajouter. On ne tire pas sur les ambulances. Surtout lorsqu’elles sont chargées d’enfants.

Anne Marivin joue les mères inquiètes des dernières mauvaises blagues de Toto... ©O'Brother

Les Blagues de Toto 2 – Classe verte Comédie De Pascal Bourdiaux Scénario Mathias Gavarry (d’après la bande dessinée de Thierry Coopée) Musique Romain Trouillet Avec Hugo Trophardy, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin, Pauline Clément, Valérie Karsenti… Durée 1h25