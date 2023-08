“Ninja Turtles : Teenage Years” : Seth Rogen dépoussière les Tortues Ninja

Des centaines d’épisodes (de plusieurs séries animées ou non) et huit films plus tard, voici la franchise relancée par Nickelodeon et la Paramount. Lesquels ont fait appel à Seth Rogen et son comparse Brian Goldberg, à qui l’on devait notamment l’impayable This is the End en 2013, premier long métrage comme réalisateur de l’acteur canadien.

Au scénario et à la production, Rogen donne un coup de jeune aux tortues vengeresses. Et ce en revenant aux bases des Teenage Mutant Ninja Turtles, leur âge. Rien d’étonnant pour celui qui s’est fait connaître en cosignant avec Evan Goldberg le scénario de la comédie adolescente Supergrave, réalisée par Judd Apatow en 2007.

Une vraie comédie ado

Ados en plein âge bête, nos tortues disent ici adieux à leurs patronymes inspirés des maîtres de la Renaissance italienne. Bye bye Michelangelo, Raphaël, Leonardo et Donatello. Bienvenue à Mickey, Raph, Leo et Donnie.

Élevés dans les égouts de New York par leur père adoptif Splinter, un rat mutant, les quatre frères formés aux arts martiaux ne rêvent que d’explorer le monde, de rencontrer des humains, d’aller au lycée, d’avoir une petite amie, d’écouter Beyoncé ou de voir La Folle Journée de Ferris Bueller lors d’une séance en plein air à Brooklyn (dans une chouette scène mêlant animation et extrait du film). Avec l’aide de leur nouvelle amie April O’Neil, jeune apprentie journaliste aussi mal dans sa peau qu’eux, ils vont devoir lutter contre une Super Mouche et ainsi prouver que tous les mutants ne sont pas des menaces pour l’humanité.

Les quatre frères font la rencontre d'April, apprentie journaliste aussi mal dans son adolescence qu'eux...

Animation cartoonesque

Au-delà du film d’ados rythmé et très drôle — l’humour compensant une intrigue totalement basique —, Ninja Turtles : Teenage Years séduit par l’originalité de son animation, confiée aux studios Mikros Animation (à Montreal et Paris) et Cinesite (à Vancouver). Inspiré par Spider-Man : New Génération (2018), le réalisateur Jeff Rowe (coscénariste des Mitchell contre les machines pour Netflix en 2021) a opté pour une animation très singulière, s’inspirant des dessins des Tortues Ninja qu’il réalisait quand il était adolescent. Tout en étant assez éloignée des comics originaux, l’esthétique rend parfaitement hommage à l’esprit cartoon, conférant à cette animation numérique 3D un charme de dessin animé 2D. Cowabunga !

Les Tortues connaissent tous les codes des super-héros à la Marvel...

Ninja Turtles : Teenage Years/Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem Animation De Jeff Rowe et Kyler Spears Scénario Seth Rogen, Evan Golberg… (d’après les personnages créés par Kevin Eastman et Peter Laird) Musique Trent Reznor et Atticus Ross Avec les voix en VO de Jackie Chan, Seth Rogen, Rose Byrne, John Cena, Ice Cube… Durée 1h40