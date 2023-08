“Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre” : le meilleur Astérix ressort sur grand écran en version restaurée

Alain Chabat, dirigeant Gérard Depardieu, Jamel Debbouze et Christian Clavier sur le plateau d'"Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre", au Maroc. ©Pathé

Une version 4K restaurée et des bonus

Vingt et un ans plus tard, la fantaisie d’Alain Chabat ressort sur grand écran en version restaurée 4K et Dolby Atmos. Et le plaisir est intact ! Certes, pour les plus jeunes, certaines références sembleront datées – notamment l’Itinéris d’Isabelle Nanty, rappelant un temps où le téléphone portable était encore balbutiant. Mais pour le reste, la comédie est toujours aussi imparable.

Signant lui-même l’adaptation de l’album Astérix et Cléopâtre paru en 1965, Alain Chabat réussissait une équation pourtant quasiment impossible : rester totalement fidèle à l’esprit d’Uderzo et Goscinny – ah cette courte séquence animée dans la pyramide… -, tout en mariant l’eau et le feu : en contrebalançant le côté “beauf” du duo Clavier-Depardieu avec une bonne dose d’esprit Canal. Grâce aux prestations irrésistibles de Jamel Debbouze en Numérobis et d’Édouard Bear en Otis, dont le fameux monologue improvisé sur sa situation de scribe est toujours aussi génial. On peut d’ailleurs en découvrir la version intégrale à l’issue du générique de fin de cette version restaurée d’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre :…

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre Comédie Scénario et réalisation Alain Chabat (d’après la BD de René Goscinny et Albert Uderzo) Photographie Laurent Dailland Musique Philippe Chany Montage Stéphane Pereira Avec Christian Clavier, Gérard Depardieu, Monica Bellucci, Jamel Debbouze, Édouard Bear, Claude Rich, Gérard Darmon, Alain Chabat… Durée 1h52