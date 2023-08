“Gran Turismo” : un film qui prend les gamers pour des demeurés

Plutôt que de nous plonger dans la peau d’un pilote de course fictif, Gran Turismo choisit de s’inspirer d’une histoire vraie, celle de Jann Mardenborough, passé de pilote virtuel derrière son écran à pilote bien réel. Et ce dans le cadre de la GT Academy, un programme télévisé diffusé entre 2006 et 2016, dans lequel des as de Gran Turismo étaient entraînés en vue de conduire de vrais bolides et, in fine, participer à de véritables courses automobiles… Jusqu’aux mythiques 24 heures du Mans.

Jann Mardenborough fut l’un d’entre eux. C’est son histoire (très romancée) qui nous est ici racontée. Malgré les réticences de son père (Djimon Hounsou), ce jeune Galois de Cardiff passionné du jeu Gran Turismo (Archie Madekwe, vu dans ans l’excellent film d’horreur Midsommar d’Ari Aster en 2019, mais aussi dans le très mauvais Voyagers en 2021) est prêt à tout pour vivre son rêve de bitume. Il participe ainsi à la première édition de la GT Academy, imaginée par Danny Moore (Orlando Bloom). Lequel n’a pu recruter, pour entraîner ses futurs champions, qu’un ancien pilote américain au caractère bien trempé, Jack Salter (David Harbour, le père adoptif de Eleven/Onze dans la série Stranger Things)…

Jann (Archie Madekwe) et son entraîneur Jack Salter (David Harbour), complice sur le paddock. ©2023 CTMG

Du virtuel au… virtuel

Confié au Canadien d’origine sud-africaine Neill Blomkamp (le réalisateur de District 9 en 2009, d’Elysium avec Matt Damon en 2013 ou de Chappie : Robot Rebel en 2015), Gran Turismo se révèle, malgré sa bonne idée de départ, une véritable catastrophe industrielle. Dès les premières images, on comprend qu’on n’est pas au cinéma, mais dans une interminable publicité pour la franchise vidéoludique, pour Nissan et pour Sony — avec un placement de produit effréné et même carrément amoral lorsqu’il se fait au cœur de l’une des rares scènes dramatiques du film…

Gran Turismo repose entièrement sur une idée de base : le passage du virtuel au réel, pour démontrer combien la simulation automobile est précise et constitue un véritable entraînement pour de futurs pilotes. Mais, conçu entièrement pour les fans du jeu, le “film” reste sans cesse dans le virtuel, notamment dans sa façon de filmer les courses, de façon très peu spectaculaire et en se réappropriant les codes vidéoludiques (avec par exemple l’incrustation dans l’image de la place du héros dans la course, du nombre de tours restants…).

Mais le pire, c’est que Gran Turismo prend réellement ses gamers pour des abrutis, en répétant chaque information de façon redondante : dans un dialogue, une indication à l’écran, dans un autre dialogue… Sans parler du côté viriliste d’un film qui se délecte des images de grosses bagnoles rutilantes, d’hélicoptères, de jets privés, etc. Et qui réduit les rares personnages féminins à de la figuration en soutien aux personnages masculins…

Le vrai Jann Mardenborough, qui a inspiré le film "Gran Turismo" et qui a servi de doublure au jeune Archie Madekwe durant le tournage. ©2023 CTMG

Gran Turismo Film de sport De Neill Blomkamp Scénario Jason Hall et Zach Baylin Photographie Jacques Jouffret Musique Lorne Balfe et Andrew Kawczynski Montage Austyn Daines et Colby Parker Jr. Avec Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Djimon Hounsou… Durée 2h15