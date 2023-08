“En los márgenes” : Penélope Cruz plongée dans la précarité espagnole

Menacée d’expulsion, Azucena (Penélope Cruz), caissière de supermarché, se démène de son côté pour tenter de sauver son logement, avec le soutien de la Plateforme des victimes du crédit hypothécaire. Tandis que Germán (Font García) gagne péniblement sa vie pour 4€ de l’heure sur les chantiers, refusant systématiquement de répondre aux appels incessants de sa mère Téodora (Adelfa Calvo), pour ne pas avoir à lui avouer sa déchéance sociale…

Droit au logement

Acteur hispano-argentin, Juan Diego Botto signe avec En los márgines un premier film bien loin des grosses productions hollywoodiennes où on a pu l’apercevoir. Que ce soit dans 1492 de Ridley Scott (1992), Dancer Upstairs de John Malkovich (2002) ou, plus récemment, The Suicide Squad (2021). Coproduction hispano-belge, avec la participation d’Amazon Prime, À contretemps (en VF) s’attaque en effet à un vrai sujet, celui de la précarité en Espagne.

Produit par Penélope Cruz (très juste dans ce rôle de composition d’une femme déclassée en lutte) et dévoilé en compétition de la section Orizzonti de la Mostra de Venise il y a un an, En los márgenes nous plonge au cœur de la spirale de l’endettement en Espagne. Où, de 1996 à 2006, le prix des logements a bondi en moyenne de 180 % avec, à la clé, un nombre record d’expulsions et de saisies. Ce qui a poussé, en 2009, à la création à Barcelone de la Plateforme des victimes du crédit hypothécaire, association militant pour le droit au logement désormais présente dans tout le pays.

Dans "En los márgenes / À contretemps", Luis Tosar campe un avocat bien décidé à retrouver la mère qui risque de perdre la garde de sa petite fille. ©Anga

Thriller social

Si son film aborde une thématique sociale forte, Juan Diego Botto opte pour le thriller : tout se déroule en une journée, avec une forme de suspense sur l’issue des trois lignes narratives. Même si le cinéaste ne parvient pas à prendre le spectateur à la gorge, comme le feraient par exemple les frères Dardenne…

Mais, au milieu de ce thriller assez classique, émergent parfois des bouffées de réel : une distribution de vivres dans une soupe populaire ou une assemblée de la Plateforme des victimes du crédit hypothécaire, où chacun ou plutôt chacune – beaucoup de femmes seules avec enfants sont concernées – raconte son angoisse de perdre son logement.

Film sur la difficulté de l’engagement et sur les sacrifices personnels qu’il demande – à travers ce personnage d’avocat totalement dévoué à sa cause, quitte à délaisser son entourage –, En los márgenes montre également la beauté et la force du combat collectif face à un ordre injuste. Notamment dans sa dernière scène, à la fois désespérée et pleine de courage…

Productrice d'"En los márgenes / À contretemps", Penélope Cruz est convaincante dans le rôle de composition d'une femme déclassée qui se bat pour conserver son appartement. ©Anga

En los márgenes/À contretemps Drame De Juan Diego Botto Scénario Juan Diego Botto et Olga Rodriguez Photographie Arnau Valls Colomer Musique Eduardo Cruz Montage Mapa Pastor Avec Penélope Cruz, Luis Tosar, Christian Checa… Durée 1h38