“Une zone à défendre” : c’est l’amour à la ZAD…

Évacuer la politique au second plan

Pour son troisième long métrage, Romain Cogitore a eu envie d’explorer de l’intérieur une ZAD, au-delà des images de violence que l’on voit régulièrement à la télé. Une zone à défendre nous plonge dans au cœur d’une ZAD montée dans les Vosges (d’où est originaire le cinéaste). Mais, très vite, on comprend que ce lieu d’expérimentation — où l’on réfléchit en actes à d’autres modes de vie plus autonomes, en dehors du système capitaliste — n’intéresse pas vraiment Cogitore.

Ce qui intéresse le cinéaste, c’est de tisser, dans ce décor, une romance improbable entre Myriam, une jeune zadiste, et Greg, un agent de la DGSI infiltré, campés par Lyna Khoudri et François Civil (qui se retrouvent après Les Trois mousquetaires, dont le second volet, Milady, est prévu pour décembre 2023). Alors qu’il retrouve Myriam après dix-huit mois d’absence de la ZAD — où on l’a renvoyé en mission d’infiltration en vue de faire arrêter deux éco-terroristes allemands —, le flic découvre… qu’il est papa…

Pas facile, dans le cadre d’une production aussi grand public que Disney, d’aborder un sujet aussi politique que celui de l’activisme écologiste (également au centre de Sabotage, bio sort ce 16 août au grand écran), plus que jamais d’actualité. En se concentrant sur la romance, en édulcorant à l’excès les violences policières, Une zone à défendre passe à côté de son sujet.

Greg (François Civil) est un agent de la DGSI infiltré parmi les militants écologistes d'une ZAD dans les Vosges. ©Disney+

Mélo écolo

Frère du cinéaste et artiste Clément Cogitore (auteur en 2015 de Ni le ciel ni la terre, film de guerre métaphysique avec Jérémie Regnier), Romain Cogitore en revient finalement à l’équation de son premier film en 2011, Nos résistances, qui mettait en scène un jeune homme de 19 ans (déjà François Civil) s’engageant dans la Résistance en 1944 pour épater une jeune fille… Où l’amour et le retour à la cellule familiale viennent effacer la politique… C’est la même chose ici. Ce qui motive le flic et qui le fait peu à peu changer de point de vue sur sa mission, ce n’est pas l’expérience qu’il vit sur place, mais bien le fait qu’il soit devenu père et qu’il soit amoureux de Myriam…

Refusant de prendre parti, Une zone à défendre baigne toujours dans le flou sur ce qu’il veut nous dire à propos des ZAD…

Greg (François Civil) est sincèrement épris de Myriam (Lyna Khoudri), mais ne peut lui révéler sa véritable identité... ©Disney+

Une zone à défendre Romance écolo De Romain Cogitore Scénario Romain Cogitore, Thomas Bidegain et Catherine Paillé Photographie Julien Hirsch Musique Mathieu Lamboley Montage Florent Vassault Avec François Civil, Lyna Khoudri, Nathalie Richard, Anne Alvaro… Durée 1h44