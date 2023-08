Dayna Goldfine : “Nous voulions regarder Leonard Cohen par le prisme d’une chanson”

En septembre 2021, Dayna Goldfine (coréalisatrice du film avec son mari Daniel Geller) était présente à la Mostra de Venise pour dévoiler, hors Compétition, ce très beau documentaire qui évoque la genèse et la postérité d'” Hallelujah”, morceau culte du chanteur montréalais enregistré en 1984 (cf. ci-dessous). C’est là que nous l’avons rencontrée.

Que représentait Leonard Cohen pour vous ?

Ce n’est pas une immense popstar, aux États-Unis en tout cas. J’aimais “Hallelujah”, mais je l’ai surtout écoutée chantée par d’autres, comme Jeff Buckley. Je connaissais Leonard Cohen plutôt pour “Suzanne” ou “Bird on the Wire”. En 2009, une amie nous a obtenu des billets pour aller le voir sur scène, au début de sa tournée mondiale. Elle nous a dit : “Même si vous ne connaissez rien de lui, vous sortirez du concert en étant fans.” Après ce concert, il lui restait deux shows, à Portland et Las Vegas. J’ai immédiatement regardé mon emploi du temps pour le reste de la semaine, pour voir si je pouvais sauter dans un avion pour Portland et Las Vegas… Le voir sur scène était déchirant, à couper le souffle. Il n’y a rien de comparable.

guillement Notre prémisse était : pourquoi Leonard Cohen était-il la seule personne dans l’univers à pouvoir écrire cette chanson ?

Quel a été le point de départ du film ? La chanson “Hallelujah” ou la personnalité de Leonard Cohen ?

C’est une bonne question. C’était probablement la chose la plus difficile en salle de montage, ce bras de fer entre la chanson et sa vie. Ce qui nous a d’abord intéressés, c’était la chanson, qui était assez riche pour nous occuper le nombre d’années qu’il faut pour faire un documentaire. Mais c’est évidemment lié à l’homme, à l’auteur-compositeur. Notre prémisse était donc : pourquoi Leonard Cohen était-il la seule personne dans l’univers à pouvoir écrire cette chanson ? Pour le comprendre, il faut vraiment rentrer dans sa vie, dans sa philosophie, sa quête spirituelle. Restait alors à emmener le public dans ce voyage…

Dayna Goldfine, lors du photo-call du documentaire "Hallelujah, les mots de Leonard Cohen", en septembre 2021 à la Mostra de Venise. ©Dogwoof Sales

Votre but n’était donc pas de faire une biographie de Leonard Cohen…

Non. Nous voulions le regarder par le prisme de cette chanson. On ne commence donc pas par : Leonard est né dans un hôpital de Montréal… Nous commençons à partir du moment (en 1967, NdlR) où il dit au monde : “Vous pensez que je suis un écrivain, un romancier et un poète. En fait, je suis un auteur-compositeur. Vous pensiez que je suis venu parler de mon roman à la télévision, mais je vais chanter ma chanson…”

”Hallelujah” est donc en quelque sorte l’essence de Leonard Cohen, selon vous ?

Son essence est présente dans beaucoup de ses chansons. Il suffit de regarder les titres de l’album Various Positions, comme “If It Be Your Will”. On l’utilise aussi dans le film, car c’est le moment de sa vie où Leonard Cohen s’interroge sur Dieu, sur sa spiritualité, pour savoir où il en est. Une autre de ses chansons très connues, “Anthem” (enregistrée sur l’album The Future en 1992, NdlR), a été écrite à la même période, dans l’un des cahiers de travail d’“Hallelujah”. Elle aurait dû figurer sur l’album Various Positions. Leonard l’avait enregistrée, mais il y a eu une erreur pendant la session d’enregistrement et le technicien l’a effacée. Leonard a dit : “Eh bien, c’est qu’elle n’était pas encore prête à prendre la route…”

guillement Vous pensez que je suis un écrivain, un romancier et un poète. En fait, je suis un auteur-compositeur.

On dit que Leonard Cohen a écrit quelque 180 versions d’“Hallelujah”… C'était une habitude chez lui?

“Hallelujah” n’est pas la seule chanson qu’il a mis des années à écrire. Il le dit dans le film : “Si je savais d’où venaient les chansons, j’y aurais été plus souvent…” Il a lutté avec chaque mot. C’était vraiment un perfectionniste. Il a par exemple commencé à travailler sur “Anthem” quand il enregistrait “Hallelujah”, mais il l’a retravaillée pendant encore dix ans… Au contraire, il y a des gens qui, comme Bob Dylan, sont très rapides. Il disait écrire ses chansons en 15 minutes — ce qui était évidemment une exagération…

Quelle était la relation entre Cohen et Dylan, que l’on voit côte à côte dans le film ?

Ce dont je me suis rendu compte, à force de regarder les archives où ils sont ensemble, la façon dont ils se parlent, c’est qu’il y avait une rivalité et une camaraderie. Le fait que Bob Dylan ait choisi de chanter “Hallelujah” en concert était un acte de solidarité ; il savait que l’album Various Position n’était pas sorti. Il ne l’a fait que deux fois, à Los Angeles et à Montréal. Et les deux fois, il savait que Leonard était dans le public. Je pense donc qu’il y avait un profond respect entre eux.

guillement Si je savais d’où venaient les chansons, j’y aurais été plus souvent…

En 1984, Columbia Records a en effet refusé de sortir l’album Various Position aux États-Unis. “Hallelujah” a pourtant fini par devenir culte…

Je pense que, si Leonard avait terminé cet album du temps de Clive Davis ou John Hammond (qui l’avait amené chez Columbia), il serait sorti. Mais ils étaient partis et il y avait un nouveau gardien du temple, Walter Yetnikoff. Et la musique qu’il voulait, c’était Michael Jackson et tous les gens qu’il mettait en avant. À mille lieues de ce que faisait Leonard Cohen. Mais, est-ce une combinaison de chance et de sérendipité ?, cette chanson était destinée à exister…

Comment Leonard Cohen a-t-il vécu ce revers aux États-Unis en 1984 ?

Ce qui m’a fascinée, c’est qu’il s’en fichait presque. Dans une archive du début des années 1990, avant qu’il ne rejoigne le mont Baldy (au nord de Los Angeles, qui accueille le monastère bouddhiste Mt Baldy Zen Center, où Leonard Cohen a effectué une longue retraite à partir de 1994, NdlR), il dit : “Je suis ce type qui fait de la musique depuis 30 ans, qui a besoin de 5 ans pour faire un album, et qu’aucun de vous ne connaît…” Il a juste continué à travailler. Il a essayé de protéger son art par un travail acharné, tout en essayant de se protéger en tant qu’être humain à travers un difficile travail d’introspection.

Le film est composé de très nombreuses archives. Comment avez-vous fait pour les rassembler ?

Ce n’est pas le premier documentaire basé sur les archives que nous avons réalisé. Nous avons fait Ballets russes et The Galapagos Affair (sur d’étranges disparitions d’émigrés européens aux îles Galápagos durant les années 1930, NdlR), qui étaient déjà énormément basés sur les archives. J’adore trouver des surprises cachées. On les trouve en écoutant attentivement les gens. Comme lorsque nous avons interviewé pour la première fois Ratso Sloman (journaliste musical et présentateur de radio américain qui a longuement interrogé Leonard Cohen, NldR). À la fin de l’interview, il nous a dit en passant : “Je suis à peu près sûr que, quelque part dans mon appartement, j’ai encore toutes mes cassettes audio ; j’ai tout enregistré.” C’est resté dans un coin de ma tête. Je le relançais régulièrement par SMS ou pour mail. Quand nous étions à New York, nous l’emmenions dîner. Je n’arrêtais pas de lui dire : “Ratso, tu as trouvé ces cassettes ?” Cela fait partie du boulot d’archiviste d’être persistant, d’être à l’écoute de ces petites choses qu’on entend ici ou là. Même chose avec Robert Korey, qui est à la tête du Cohen Estate (en mars dernier, bien après cet entretien, l’ancien agent et avocat de Leonard Cohen a été accusé de fraude par la famille du chanteur, NdlR). Il lui a fallu très longtemps pour admettre l’existence des cahiers de notes d’“Hallelujah”. C’est épuisant d’apprendre l’existence de ces cahiers et de continuer à les demander sans cesse…

"Hallelujah, les mots de Leonard Cohen", un documentaire de Dayna Goldfine et Daniel Geller à découvrir à Flagey à partir du 16 août. Et sur les plateformes de streaming. ©Geller/Goldfine Productions

“Hallelujah”, une prière profane

Coréalisé par Dayna Goldfine et son mari Daniel Geller (auteurs de nombreux documentaires, consacrés notamment à Isadora Duncan en 1989 ou aux Ballets russes en 2005), Hallelujah les mots de Leonard Cohen revient, en un peu moins de deux heures, sur le célèbre hymne du chanteur montréalais mort en 2016.

Cohen a enregistré “Hallelujah” en 1984 sur l’album Various Positions, après avoir couché sur papier quelque 180 versions différentes de cette chanson, qui fait appel à de nombreuses références de l’Ancien Testament (l’histoire de Samson et Dalila dans Livre des Juges, celle du roi David et de Bethsabée…) pour suggérer un amour tout ce qu’il y a de plus charnel.

Pour évoquer cette prière profane longtemps restée méconnue, les cinéastes américains se plongent dans la vie et la carrière de Leonard Cohen, mais aussi dans son rapport à la spiritualité juive. Ils reviennent également sur l’immense succès qu’a ensuite connu la chanson, grâce à ses innombrables reprises. À commencer par celle, culte, de Jeff Buckley (1966-1997), sur son premier album Grace en 1994. Une reprise habitée qui a révélé ce bijou de poésie au grand public.