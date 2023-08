“Cobweb” : Des bruits dans le mur…

Un jour, en classe, le petit garçon réalise un dessin sous forme d’appel à l’aide qui inquiète son institutrice, Miss Devigne (Cleopatra Coleman). Mais quand celle-ci va frapper à la porte des parents de Peter, qui habitent une vieille maison de bois inquiétante, elle est très mal reçue…

Sobre et efficace

Produit par Seth Rogen et Evan Goldberg (duo derrière la dernière version des Tortues Ninja, toujours en salles) et écrit par Chris Thomas Devlin (auteur du remake de Massacre à la tronçonneuse l’année dernière), Cobweb est un petit film d’horreur particulièrement flippant.

Connu pour les séries Lazy Company (sur Disney +) et Marianne (sur Netflix), le Français Samuel Bodin signe un premier film très efficace. En tout cas dans toute sa première partie, très sobre dans ses effets, tout en parvenant à distiller un climat d’angoisse permanente. Et ce pour décrire le ressenti d’un petit garçon face à des parents au comportement malsain, cachant un lourd secret de famille. Des parents campés par Lizzy Caplan (vue notamment dans la série Masters of Sex) et le Néo-Zélandais Antony Starr (au regard bleu tout aussi dérangeant que son personnage du Homelander dans la série The Boys).

Dans sa seconde partie, après un twist que l’on sent un peu trop venir, Cobweb se réinstalle dans les rails d’une production horrifique plus classique, avec des références notamment au cinéma horrifique nippon. Et se fait nettement subversif thématiquement.

"Joyeux Halloween!", dit Carol (Lizzy Caplan) à son fils... ©VLAD CIOPLEA

Cobweb/La Maison du mal Horreur De Samuel Bodin Scénario Chris Thomas Devlin Musique Drum&Lace Avec Lizzy Caplan, Antony Star, Woody Norman, Cleopatra Coleman… Durée 1h28