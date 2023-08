“The Swearing Jar” : une romance moins guimauve qu’il n’y paraît

En parallèle, Carey rencontre Owen (Douglas Smith), un musicien qui travaille dans une librairie. Les deux jeunes gens se rapprochent… C’est d’ailleurs Owen qui accompagne Carey à la guitare sur scène pour le tour de chant qu’elle a organisé pour les 40 ans de son mari…

Mélodrame en chansons

Vue notamment dans Dark Water de Walter Salles en 2005 ou dans la série de Steven Soderbergh The Girlfriend Experience en 2016, l’actrice canadienne Kate Hewlett publiait en 2013 le roman The Swearing Jar, dont elle tirait ensuite un spectacle musical. Avant de signer le scénario (et les chansons) de l’adaptation de ce dernier au grand écran.

À la lecture du pitch – une jeune femme hésite entre les deux amours de sa vie, sur fond de chansons romantiques -, on craint la pire guimauve. Mais très rapidement, Lindsay MacKay (qui signe ici son second long métrage après Wet Bum en 2014) rassure.

S’inscrivant dans les traces du magnifique Take This Waltz de sa compatriote Sarah Polley (où, en 2010, Michelle Williams hésitait entre Seth Rogen et Luke Kirby), la cinéaste canadienne décrit avec un vrai naturel le quotidien d’une couple amoureux et légèrement excentrique, mais aussi les prémices d’une histoire d’amour avec un autre homme pour sa jeune héroïne. Avant un twist inattendu, qui fait basculer The Swearing Jar vers l’exploration d’autres thèmes, plus mélodramatiques.

Entre Owen (Douglas Smith) et Carey (Adelaide Clemens), le courant passe immédiatement… ©WW Entertainment

Une comédienne attachante

Ce rôle d’une jeune femme partagée entre deux amours, Lindsay MacKay l’a confié à l’attachante Adelaide Clemens. Découverte dans X-Men Origins : Wolverine en 2009 et revue dans Gatsby le Magnifique de Baz Luhrmann en 2013, l’actrice australienne trouve enfin un grand rôle. Avec ses faux airs de Carey Mulligan ou de Michelle Williams, Clemens campe avec une grande sensibilité et un grand naturel, cette femme partagée entre le rire et les larmes, la joie et l’angoisse. Notamment face à une revenante, Kathleen Turner, dans le rôle de sa belle-mère, ravagée par la cigarette et l’alcool.

Quasi absente des écrans depuis 20 ans, Kathleen Turner campe la mère de Simon. ©WW Entertainment

The Swearing Jar Mélodrame De Lindsay MacKay Scénario et chansons Kate Hewlett (d’après son livre et sa pièce musicale) Photographie Jordan Kennington Musique Tim Williams Montage Lindsay Allikas Avec Adelaide Clemens, Patrick J. Adams, Douglas Smith, Kathleen Turner… Durée 1h51