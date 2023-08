Le remake de Blanche-Neige: "Mon père et Walt Disney vont se retourner dans leur tombe", estime le fils du coréalisateur du classique de 1937

"Eviter de renforcer les stéréotypes"

Le remplacement des sept nains par “des créatures magiques issues de la forêt” et la suppression du prince charmant par un certain Jonathan “pour éviter de renforcer les stéréotypes” ont plus d’une fois mis le feu aux réseaux sociaux. Tout comme l’engagement d’une comédienne latina, Rachel Zegler, pour le rôle principal. Ses déclarations incendiaires sur Extra TV, voici quelques jours, n’ont pas non plus apaisé la situation : “Nous ne sommes plus en 1937. Elle ne sera pas sauvée par un prince, elle ne rêvera pas du grand amour. Cela se sent que la version originale est sortie en 1937, l’accent est mis sur son histoire d’amour avec un gars qui la 'stalke'. C’est bizarre, bizarre !” Avant d’ajouter : “La plupart de ses traits de caractère ne fonctionnent plus pour le public actuel. Nous avons dû plonger vraiment profondément pour réparer cela et faire de Blanche-Neige une femme moderne.”

À lire aussi

"Ils inventent de nouvelles choses woke"

Des propos qui mettent hors de lui David Hand, fils de… David Hand, un des coréalisateurs du chef-d’œuvre de l’animation. “C’est un concept totalement différent : je ne suis pas du tout d’accord avec ça et je pense que mon père et Walt (Disney) ne le seraient pas non plus”, a-t-il déclaré dans The Independent. À ses yeux, il s’agit “d’une honte que Disney essaie de faire quelque chose de nouveau avec une œuvre qui a été un tel succès”, et il s’en explique longuement. “Leurs idées sont tellement radicales actuellement. Ils changent l’histoire, ils changent le mode de pensée des personnages… Ils inventent de nouvelles choses woke, et je n’approuve pas ces pratiques. Franchement, je trouve même cela un peu insultant ce qu’ils ont fait de certains de leurs classiques. Il n’y a pas de respect pour ce que Walt Disney et mon père ont accompli. Je pense que Walt et lui vont se retourner dans leur tombe.”

À lire aussi

Sortie en mars 2024

Incapable de décolérer du haut de ses 91 ans, il poursuit ses attaques sur le remake. “C’est pathétique que les gens pensent comme ça. Cela représente les formes d’art actuelles. Mais les jeunes spectateurs, surtout ceux qui n’ont jamais vu le film original, risquent de comprendre erronément l’histoire.”

Furieux, il pense que Disney est tout simplement en train de “détruire” l’œuvre de son père “écrite avec bon goût à l’époque. Je suis en désaccord avec ce nouveau concept, mais je sais que Disney suit cette mode.” Pour lui, les dirigeants du studio aux grandes oreilles rondes “ne devraient pas prendre un classique et le réécrire à leur propre image. Ils auraient dû choisir autre chose et inventer de nouveaux personnages. Et s’ils le font, il ne faut pas détruire ou tenter de saccager un classique et un film merveilleux.”

Cette adaptation n’est attendue dans les salles que le 20 mars 2024, mais la réception promet d’être chaude.