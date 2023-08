Après 148 jours de mouvement social, ils ont obtenu gain de cause. Ronald Reagan, alors président du syndicat des acteurs, s’est distingué durant cette double grève historique.

Les acquis de cette grève ont servi de modèle lors de grèves ultérieures, à chaque apparition d’un nouveau support ou canal de diffusion (télévision payante, VHS, DVD…).

L’arrivée du streaming a tout bouleversé. Le cinéma a perdu son exclusivité et la demande de séries en masse, si elle a créé de nouvelles opportunités, a aussi entraîné une pression sur les coûts et les salaires. On l’oublie chez nous, où les quatre principales plateformes sont Netflix, Disney +, Prime Video et Apple TV+ : aux États-Unis, l’offre est plus large, avec Max (ex-HBO Max), Hulu, Peacock et Paramount +.

Concentration

Tout l'écosystème audiovisuel s'en trouve bouleversé. La Writers Guild of America a publié jeudi 17 août un rapport qualifiant Netflix, Amazon et Disney de "nouveaux vigiles" du secteur des médias. Le rapport reproche notamment à Netflix, Amazon et Disney d'abuser "d'une position dominante" qui nuit à la concurrence et à l'évolution salariale.

L’étude dénonce la concentration dans les médias. Disney acquis ses vingt dernières années le réseau ABC, les studios Pixar, LucasFilm, Marvel et 21st Century Fox. Amazon a racheté MGM. Warner Bros a fusionné l’an dernier avec Discovery.

La WGA en appelle aux autorités américaines de régulation antitrust, notamment la Commission fédérale du commerce (FCC) : "Toute fusion impliquant d'importants acteurs du steaming devrait être bloquée, y compris les acquisitions de concurrents plus petits ou potentiels" estime le syndicat des scénaristes.