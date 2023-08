“Hypnotic” : Ben Affleck, paumé dans un sous- “Inception”

Ce cinéaste-bricoleur est capable d’enchaîner les cartons au box-office (avec Sin City ou sa saga Spy Kids, dont le cinquième volet sous forme de reboot, Spy Kids : Armageddon, débarque sur Netflix le 22 septembre) et les bides retentissants. Son dernier film appartient à cette catégorie. Avec Hypnotic, présenté en mai dernier en séance de minuit à Cannes, Rodriguez a en effet sans doute vu un peu trop grand…

Hitchcock en tête, mais pas à l’écran

Agent de la police d’Austin, Danny Rourke (Ben Affleck) tente de se reconstruire après l’enlèvement de sa petite fille de 7 ans. Trois ans plus tard, alors qu’il reprend du service, il se retrouve confronté au mystérieux Dellrayne (William Fichtner). Médium surpuissant, celui-ci est capable de contrôler les esprits, poussant les gens à agir comme bon lui semble, notamment pour organiser une série de cambriolages. À cette occasion, Rourke découvre que Dellrayne est lié à la disparition de sa fille. Dans son enquête, le flic va pouvoir compter sur l’aide de Diana Cruz (Alice Braga), médium elle-même et consciente du danger que représente cet étrange personnage…

Pour Hypnotic, projet qu’il porte depuis plus de 20 ans, Rodriguez affirme son désir de se confronter au thriller hitchcockien (Sueurs froides et Vertigo en tête)… Malheureusement pour le cinéaste d’origine mexicaine (qui a bossé récemment sur la série Star Wars Le Livre de Boba Fett pour Disney +), on en est bien loin. Très peu psychologique, Hypnotic va surtout lorgner du côté de thrillers de S-F comme Inception de Christopher Nolan, voire Matrix, dans sa façon de jouer des différents niveaux de réalité. Dans une entreprise de complexification paranoïaque et complotiste (sur fond d’agence gouvernementale secrète) assez cheap et tout sauf convaincante… Monolithique, maniant le sourire ironique, Ben Affleck ne semble guère plus convaincu…

William Fichtner joue les médiums fous dans "Hypnotic" de Robert Rodriguez. ©Belga Films

Hypnotic Thriller de S-F Réalisation et montage Robert Rodriguez Scénario Robert Rodriguez et Max Borenstein Photographie Pablo Berron et Robert Rodriguez Musique Rebel Rodriguez Avec Ben Affleck, Alice Braga, Hala Finley, William Fichtner… Durée 1h34