“Riceboy Sleeps” : quête d’identité entre le Canada et la Corée

Devenu adolescent, David (Ethan Hwang) s’est parfaitement intégré à la culture canadienne. Tout en étant curieux de qui était son père et de ses racines coréennes…

Un récit nourri par l’expérience

Pour son second long métrage, Anthony Shim (Sim Myeongbo de son nom coréen…) s’est inspiré de son propre parcours. Né à Séoul, il a grandi avec ses parents dans la banlieue de Vancouver. Nourri de ce vécu, Riceboy Sleeps est un film très personnel, qui sonne totalement juste.

Au premier abord, Riceboy Sleeps fait évidemment penser à Minari, qui avait valu l’oscar du meilleur second rôle féminin à l’actrice coréenne Youn Yuh-jung en 2021. S’inspirant, lui aussi, de son enfance d’immigré coréen, Isaac Chung signait un joli conte sur la communauté coréenne aux États-Unis et ce à travers un récit très hollywoodien, sous forme d’un véritable American dream.

Un drame familial sensible

Tout en faisant appel à certains éléments de fable (avec un clin d’œil appuyé à La Balade de Narayama du Japonais Shōhei Imamura, Palme d’or 1983), Anthony Shim s’éloigne du conte et du feel good movie à l’américaine pour aborder, de façon plus frontale, la question de l’intégration, en n’éludant pas le racisme ou les conditions sociales des immigrants.

Recentré sur deux personnages campés par deux excellents comédiens, dont Choi Seung Yoon, épatante dans son premier grand rôle à l’écran – elle a d’ailleurs été récompensée du prix de la meilleure actrice au dernier Festival de Marrakech –, Riceboy Sleeps propose une étude sensible d’une relation mère-fils, sur fond de quête d’identité et de recherches de ses origines. Et le drame se fait d’autant plus délicat et profond qu’Anthony Shim refuse l’émotion facile, préférant s’inscrire dans la description du quotidien de ses personnages grâce à une mise en scène naturaliste (avec l’aide de la très belle photographie de Christopher Lew), tout en s’offrant quelques moments plus poétiques qui allègent les plus mélodramatiques…

En Corée, So-Young (Choi Seung Yoon) retrouve son beau-père (Jong-ryol Choi), un pauvre riziculteur. ©September Films

Riceboy Sleeps Drame familial Scénario, réalisation et montage Anthony Shim Photographie Christopher Lew Musique Andrew Yong Hoon Lee Avec Choi Seung Yoon, Ethan Hwang, Dohyun Noel Hwang… Durée 1h57