“Une nuit” : Alex Lutz, romantique et poseur, pour évoquer la possibilité d’un amour

Romantisme parisien

Dans cette longue discussion nocturne entre un homme et une femme, il y a évidemment un peu de Ma nuit chez Maud d’Éric Rohmer (1969). Mais le modèle d’Une nuit, le troisième long métrage d’Alex Lutz (notamment après Guy en 2018), est plutôt à chercher du côté de la trilogie du Texan Richard Linklater : Before Sunrise (1995), Before Sunset (2004), Before Midnight (2013), qui mettaient à chaque fois en scène une longue discussion, semi-improvisée, entre Julie Delpy et Ethan Hawke. Comme eux, Alex Lutz et Karin Viard ont d’ailleurs écrit-improvisé leurs dialogues.

Le résultat est parfois drôle et savoureux. Mais, trop souvent, les dialogues oublient la légèreté pour une exploration un peu pompeuse et très bavarde des différences entre les hommes et les femmes, de la difficulté de la vie de couple, du besoin d’un jardin secret, voire d’aventures extraconjugales.

Présenté en clôture d’Un Certain Regard au Festival de Cannes en mai dernier, Une nuit ne convainc pas réellement, Alex Lutz nous rabâchant toujours le même romantisme intello parisien de façon tellement poseuse, qu’elle en devient agaçante. Dommage car l’alchimie du couple qu’il forme avec Karin Viard fonctionne à merveille pour incarner cette possibilité d’un amour en train de naître.

Dans "Une nuit", Alex Lutz et Karin Viard rejouent "Before Sunset" avec Ethan Hawke et Julie Delpy... ©O'Brother

Une nuit Romance bavarde De Alex Lutz Scénario Alex Lutz, Karin Viard et Hadrien Bichet Photographie Éponine Momenceau Musique Vincent Blanchard Montage Monica Coleman Avec Alex Lutz, Karin Viard… Durée 1h30