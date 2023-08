Notre critique d'“Anatomie d’une chute” (Palme d’or) ou l’autopsie d’un couple

Romancière allemande à succès, Sandra Voyter (Sandra Hüller) vit dans un chalet alpin, près de Grenoble, que son mari Daniel (Milo Machado Graner) retape depuis un an et demi.

À lire aussi

Depuis un accident alors qu’il avait quatre ans, leur fils Samuel (Samuel Theis) est malvoyant. Au retour d’une promenade avec son chien-guide, l’enfant tombe sur le corps ensanglanté de son père. Celui-ci est visiblement tombé du grenier, où il travaillait à l’isolation du toit. Mais le médecin légiste ne peut exclure l’intervention d’un tiers dans ce décès. Très vite, l’enquête pointe vers Sandra. D’autant qu’un enregistrement datant de la veille de la mort vient alourdir les présomptions à son encontre. Pour la défendre, la romancière fait appel à Vincent (Swann Arlaud), un vieil ami avocat…

Pour la défendre, Sandra (Sandra Hüller) fait appel à un vieil ami avocat (Swann Arlaud). ©PARADISO

Suicide ou homicide ?

Avec Anatomie d’une chute, Justine Trier signe un thriller psychologique intense qui, sur 2h30, va s’atteler à disséquer l’intimité d’un couple, pour tenter de trancher entre la thèse du suicide ou de l’homicide. Avec, au milieu, ce jeune garçon, témoin-clé de l’affaire, qui voit la vie de ses parents étalée en place publique.

S’ouvrant juste avant la mort de la victime, retraçant l’enquête, puis le procès, le film joue sur nos attentes de spectateurs habitués aux récits policiers et judiciaires. Mais si la question de la vérité est évidemment au centre de l’intrigue d’Anatomie d’une chute, ce n’est pas tant la vérité judiciaire qui intéresse la cinéaste que celle d’un couple, marqué par une tragédie et par le ressentiment d’un homme qui aurait souhaité écrire, sans y parvenir, et qui, relégué aux tâches domestiques, reste dans l’ombre du succès de sa femme…

À lire aussi

Dans le rôle de cette femme froide, assumant ses écarts avec la morale classique, Sandra Hüller est de nouveau impeccable. Révélée dans Toni Erdmann de Maren Ade en 2016, l’actrice allemande – que l’on reverra prochainement dans The Zone of Interest de Jonathan Glazer, grand prix de ce même festival de Cannes 2023 – est de nouveau épatante. Elle excelle dans ce rôle de coupable idéale, de cette romancière se servant de sa vie et de celle de son entourage pour construire son œuvre. De là à tuer son mari pour écrire son prochain livre ?

Accusée du meurtre de son mari, Sandra (Sandra Hüller) se retrouve totalement seule... ©PARADISO

Anatomie d’une chute Thriller intime De Justine Triet Scénario Justine Triet et Arthur Harari Photographie Simon Beaufils Montage Laurent Sénéchal Avec Sandra Hüller, Swann Arlaud, Samuel Theis, Jehnny Beth, Antoine Reinartz, Milo Machado Graner… Durée 2h31