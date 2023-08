Justine Triet (Palme d’or pour “Anatomie d’une chute”) : “Je déteste la chose bien faite”

Dans ce thriller juridique magistral, ce n'est pas tant la question de la vérité judiciaire qui intéresse Justine Triet. Par le biais du polar, la réalisatrice creuse en effet l’intimité d’un couple. “Je pense que le film parle du vivre ensemble. Qu’est-ce qu’on se doit ? Qu’est-ce qu’on se donne dans un couple ? La question de la réciprocité, du commerce amoureux. C’était vraiment le cœur du film, acquiesce la cinéaste, que nous avions rencontrée quelques jours avant qu’elle ne décroche la Palme d’or. Je voulais montrer un couple où, visiblement, ça ne se passe plus très bien, mais où il reste peut-être encore un peu d’amour, puisqu’ils se disent quand même encore des choses sur eux franchement. Cette franchise, c’est quelque chose d’assez beau. Et puis, évidemment, il y a le regard d’un enfant sur sa mère, qui se demande qui est cette femme, qui sont ses parents, d’où il vient : ‘Est-ce que je la crois ou pas ?’ Puisque, derrière, il y a évidemment tout le côté thriller.”

En faisant appel à l’Allemande Sandra Hüller pour camper son héroïne, Justine Triet interroge également le rapport qui existe entre la langue et la vérité. “La langue est un masque pour ce personnage, commente la réalisatrice. Elle se cache derrière le français, qu’elle apprend vraiment pour pouvoir s’exprimer lors du procès. Tandis que l’anglais est un refuge, sachant qu’elle est Allemande, pas Anglaise, mais qu’elle écrit en anglais. La langue est quelque chose qui constitue Sandra dans son évolution. Dès le départ, j’ai écrit pour une actrice étrangère…”

Froide, distante et ironique, Sandra Voyter n’est pas une héroïne sympathique, ce qui n’arrange pas ses affaires lors du procès. “J’avoue que je n’ai pas du tout pensé au côté sympathique ou pas sympathique au début. Je pense que c’est quelqu’un de très franc, de très honnête dans sa façon de vivre. Ce n’est pas une femme qui demande la permission de faire les choses, qui ne sourit pas tout le temps au procès. C’est quelqu’un de très complexe, qui a le courage de faire ce qu’elle veut, de dire ce qu’elle pense. Mais, selon moi, on ne peut pas écrire un personnage en se posant ces questions-là…”

Sandra Voyter (Sandra Hüller) et son mari Daniel (Milo Machado Graner), au moment où leur couple était encore heureux... ©PARADISO

Retravailler le film de procès

Classique du cinéma, le film de procès est un genre régulièrement réinterprété. On se souvient notamment du formidable Saint-Omer d’Alice Diop, qui avait décroché le grand prix du jury de la Mostra en 2022. “J’aime énormément le film d’Alice Diop, commente Justine Triet. C’est un très grand film féministe, un portrait de femme très fort. Même si, formellement, la manière de filmer est complètement différente. Moi, j’avais vraiment envie de mouvement. Je me demandais comment on allait tenir dans cette scène, ce rectangle que constitue le procès. Un film m’a beaucoup inspiré, L’Étrangleur de Boston de Richard Fleischer. Ce n’est pas un film sur un procès, mais, formellement, c’est un des plus grands films au monde, parce qu’il arrive à mélanger deux styles, une caméra portée très rapide et, en même temps, quelque chose de très posé. Je trouve ce mélange très intéressant. C’est là-dedans que j’ai trouvé ma manière de m’approprier le film de procès. La question du son était aussi très importante, notamment à travers l’enfant malvoyant. Le film fonctionne sur le manque d’images. Je voulais être dans quelque chose de très réaliste par rapport à cela, ne pas surplomber le film, en disant : vous, spectateurs, vous allez découvrir toute l’histoire de ce couple. Je voulais vraiment qu’on manque d’éléments.”

guillement "L’Étrangleur de Boston" de Richard Fleischer est un des plus grands films au monde.

Au cœur du procès, Justine Triet fait néanmoins appel à une scène de flash-back mettant en scène une dispute du couple, dont la Cour ne découvre pourtant, elle, que l’enregistrement sonore. “Au début, je voulais juste qu’on entende l’enregistrement pendant 10 minutes, explique la réalisatrice. Mais je me suis dit qu’on devait quand même avoir Simon à l’écran une fois. Je trouvais que c’était trop conceptuel si l’on ne restait que dans la salle. J’avais l’impression qu’on avait besoin de partager ça avec eux, de les voir ensemble au moins une fois… C’est un caprice que je me suis autorisé. Par contre, j’ai décidé de ne pas montrer le moment des coups à la fin et de revenir dans la salle ; pour qu’on se remette dans la position des jurés et de l’enfant.”

Si elle se frotte au thriller, Triet n’est pas une grande fan du genre. “À part Hitchcock, qui est un auteur, je n’aime pas les films à rebondissements. J’adore Gone Girl de David Fincher. Il y a un twist, mais c’est autre chose qui se joue. Je déteste la chose bien faite, les choses bien ficelées. J’aime le thriller quand il s’étend dans un autre endroit…”

Avec "Anatomie d'une chute", Justine Triet relit le film de procès pour ausculter l'intimité d'un couple. ©D.R.

Filmer des joutes verbales

Parmi ses influences, au-delà de The Boston Strangler, la cinéaste cite Autopsie d’un meurtre (Anatomy of a Murder, 1969) d’Otto Preminger, “qui m’obsède depuis 10 ans” (”malgré le côté très misogyne”), La Vérité de Clouzot, pour “la manière dont une femme est lynchée en public”, mais aussi l’affaire Amanda Knox, cette Américaine accusée de meurtre à Pérouse en Italie, pour ce personnage d’accusée dans un pays étranger, comme l’héroïne d’Anatomie d’une chute.

Pour Justine Triet, la fascination qu’exercent sur le spectateur les films de procès s’explique pat le fait que “la parole est tellement organisée que ça devient une bataille très cinégénique”. “On en trouve beaucoup d’exemples dans l’histoire du cinéma. Autopsie d’un meurtre est un film extrêmement moderne pour son temps. Il adapte un fait divers de l’époque, reprend plein de coupures de presse, relate absolument tout. Et on ne s’ennuie pas une seconde. C’est passionnant, très cinégénique et pourtant, ce ne sont que des joutes verbales. Après, j’entends que ce n’est pas simple à filmer. Il y a beaucoup de films de procès très moches aussi…”, tacle Justine Triet.

Pour Justine Triet, un procès est une joute verbale très cinégétique. Avec, ici, Antoine Reinartz dans le rôle de l'avocat général. ©PARADISO

Une palme et une polémique à Cannes

Le 27 mai dernier, Justine Triet décrochait avec Anatomie d’une chute la Palme d’or du 76e Festival de Cannes, des mains du président du jury Ruben Östlund. Elle devenait ainsi la troisième femme seulement à s’imposer, après la Néo-Zélandaise Jane Campion (La Leçon de piano en 1993) et la Française Julia Ducournau (Titane en 2021). La cinéaste française n’aura pourtant pas eu droit aux félicitations, ni de la tout nouvelle ministre de la Culture Rima Abdul Malak, ni du président Emmanuel Macron. Au moment de son discours, Justine Triet a en effet violemment dénoncé la dérive libérale de la politique culturelle du gouvernement français…

De quoi fâcher tout rouge toute la macronie, qui a accusé la cinéaste de cracher dans la soupe alors que son film a été financé par de l’argent public. Ce qui est bien mal connaître le fonctionnement de l’avance sur recettes français, où ce sont les contributions obligatoires des télévisions et les entrées en salles de l’ensemble des films distribués sur le territoire qui financent la production et non des subventions publiques accordées aux cinéastes… Très attaquée par la droite et l’extrême droite, Triet a néanmoins été soutenue par la Société des réalisatrices et réalisateurs de films, mais aussi par l’ex-ministre de la Culture Aurélie Filipetti ou par l’ancien président du Festival de Cannes Pierre Lescure.

Une grande actrice : Sandra Hüller

Pour camper l’héroïne froide et calculatrice d’Anatomie d’une chute, Justine Triet a fait appel à la formidable Sandra Hüller. Révélée au grand public à Cannes par Maren Ade dans Toni Erdmann en 2016 (qui lui vaudra, la même année, l’European Film Award de la meilleure actrice), la comédienne allemande avait commencé sa carrière au cinéma dix ans plus tôt, dans le très beau Requiem de Hans-Christian Schmid. Pour son incroyable prestation en jeune étudiante persuadée par un prêtre qu’elle est possédée par un démon, elle décrochera l’Ours d’argent de la meilleure actrice à la Berlinale en 2006.

Comédienne de théâtre, Hüller se fait rare au grand écran, mais chacune de ses apparitions est marquante. Que ce soit dans Amour fou de Jessica Hausner en 2014 ou, aux côtés de Franz Rogowsky, dans le magnifique Une valse dans les allées de Thomas Stuber en 2018. L’Allemande a également attiré l’attention de cinéastes françaises. Outre Justine Triet (qui l’avait déjà fait tourner aux côtés de Virginie Efira dans Sibyl en 2019), Alice Winocour a fait appel à ses services dans Proxima en 2019.

Justine Triet et Sandra Hüller, durant le photo-call d'"Anatomie d'une Chute", le 22 mai 2023, au 76e Festival de Cannes.

En mai dernier à Cannes, Sandra Hüller a manqué de peu le prix d’interprétation féminine (finalement remis à Merve Dizdar pour son rôle dans Les Herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan). C’est que la comédienne était à l’affiche des deux films les plus marquants de la Compétition. Si Anatomie d’une chute a décroché la Palme d’or, The Zone of Interest du Britannique Jonathan Glazer (film glaçant où elle campe l’épouse du directeur des camps d’Auschwitz, à découvrir en salles le 31 janvier prochain) a, lui, remporté le Grand Prix du jury.

“J’avais déjà travaillé avec Sandra, mais vraiment très peu, sur mon film précédent, explique Justine Triet. Je l’avais adorée. J’avais très, très envie de retravailler avec elle. Elle amène quelque chose de tellement authentique, de tellement fort. C’est quelqu’un qui n’est pas du tout dans la fascination de la célébrité, du cinéma. Elle s’en fout complètement. C’est vraiment une actrice de théâtre à la base, dans cette tradition en Allemagne des acteurs et actrices qui aiment le théâtre. Le théâtre, c’est sa routine et elle a donc une manière de travailler très particulière. Tout passe par le corps. Ça a été vraiment génial de bosser avec elle ; j’ai dû apprendre à travailler autrement avec elle.”