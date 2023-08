Une Mostra de Venise 2023 en grève ?

Ainsi, on y attendait Dune 2 — dont le premier volet avait été dévoilé en avant-première sur le Lido en 2021 —, il n’en sera rien, la sortie de celui-ci ayant été reportée à 2024. Pire, quelques jours seulement après l’annonce de son film d’ouverture, Challengers de Luca Guadagnino, avec Zendaya, la Mostra a dû revoir ses plans, en le remplaçant par le film italien Comandante d’Edoardo De Angelis.

Dans "Comandante", Pierfrancesco Favino incarne Salvatore Todaro, commandant du sous-marin Cappellini, qui viendra en aide à l'équipage du navire marchand belge qu'il venait de couler. ©D.R.

Un acteur flamand en ouverture

Ce mercredi soir, en ouverture de cette 80e Mostra del cinema, on pourra donc voir défiler sur le tapis rouge du Palazzo del Casino Johan Heldenbergh, le comédien fétiche de Felix Van Groeningen (qui l’a fait tourner dans quatre de ses films, dont La Merditude des choses et Alabama Monroe, dont il tenait le premier rôle). Aux côtés de Pierfrancesco Favino (toujours à l’affiche du Colibri), l’acteur flamand incarne, en pleine Seconde Guerre mondiale, un marin d’un navire marchand belge dont l’équipage va être sauvé par le capitaine du sous-marin qui venait de le couler…

Tiré d’une histoire vraie, Comandante est l’un des 21 prétendants au Lion d’or 2023 (cf. ci-dessous), qui sera décerné par un jury présidé par Damien Chazelle, qui avait enflammé le Lido avec La La Land, présenté en ouverture de la Mostra en 2016, avant d’y dévoiler First Man en 2018.

Dans sa tâche, le réalisateur américain sera secondé par les réalisatrices Jane Campion (Lion d’argent de la mise en scène ici en 2021 pourThe Power of the Dog), Laura Poitras (Lion d’or l’année dernière pour Toute la beauté et le sang versé) et Mia Hansen-Løve, ainsi que par réalisateurs Martin McDonagh (prix du meilleur scénario en 2021 pour Les Banshees d’Inisherin) et Santiago Mitre (en Compétition l’année dernière avec Argentina, 1985).

En 2019, Roman Polanski était présent au Festival de Deauvill. Il ne sera par contre pas à Venise cette année - où il ne peut pas voyager - pour dévoiler son nouveau film "The Palace", présenté hors Compétition à la Mostra. ©AFP or licensors

Polémique attendue

Pour compenser la sélection, Hors Compétition, de deux personnalités polémiques (Roman Polanski, qui dévoilera The Palace, et Woody Allen, qui présente Coup de chance), Alberto Barbera a invité en Compétition six réalisatrices — on est ceci dit encore très loin de la parité… Parmi elle, on retrouve les Américaines Ava DuVernay (avec Origin) et Sofia Coppola (qui tentera, avec Priscilla, de décrocher un second Lion d’or après Somewhere en 2010), mais aussi Fien Troch. Sept ans après avoir obtenu le prix de la mise en scène aux Orizzzonti pour son dernier film Home, la cinéaste flamande est de retour sur le Lido avec Holly, portrait d’une adolescente de 15 ans ayant prédit l’incendie meurtrier de son école.

Si la Mostra accueillera quelques grands réalisateurs, tels que Michael Mann (avec Ferrari), Luc Besson (Dogman) ou Yorgos Lanthimos (Poor Things), la grève à Hollywood la privera de nombreux acteurs, qui ne peuvent participer à la promotion de leurs films — malgré une porte ouverte il y a quelques jours par leur syndicat…

Côté auteurs, de sérieux candidats au Lion d’or sont en lice, tels que les Français Bertrand Bonello (La Bête avec Léa Seydoux, d’après Henry James) et Stéphane Brizé (Hors-saison avec Guillaume Canet) ou le Japonais Ryusuke Hamaguchi, de retour, après le magnifique Drive My Car en 2021, avec Evil Does Not Exist. Mais aussi le Chilien Pablo Larrain, qui dévoilera El conde, une production Netflix qui sortira directement en streaming le 13 septembre prochain, sans passer par la salle de cinéma.

Dans "Holly" de Fien Troch, Cathalina Geraerts incarne une adolescente qui a prédit l'incendie meurtrier de son école. ©PrimeTime-AngelaOtten

Cinq films Netflix en sélection officielle

Comme chaque année depuis le triomphe de Roma d’Alfonso Cuarón (Lion d’or en 2018), le géant du streaming américain sera chez lui sur le Lido, avec pas moins de cinq films en sélection officielle, dont trois en Compétition : El conde donc, mais aussi The Killer de David Fincher et Maestro de et avec Bradley Cooper. Hors Compétition, on découvrira également en avant-première The Wonderful Story of Henry Sugar, moyen métrage de Wes Anderson, et, en clôture de la Mostra le 9 septembre, La sociedad de la nieve de l’Espagnol J.A. Bayona (Les Anneaux de pouvoir, Jurassic World : Fallen Kingdom, Quelques minutes après minuit…).

Dans "The Killer", Michael Fassbender incarne un tueur. L'acteur ne sera pas sur le Lido pour défendre le film de David Fincher produit par Netflix. ©Netflix

La Mostra privée d’une partie de ses stars

Grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood oblige, la Mostra de Venise fête cette année sa 80e édition en plus petit comité que prévu…

Emma Stone, Willem Dafoe et Mark Ruffalo ne seront ainsi pas présents durant la quinzaine pour défendre Poor Things de Yorgos Lanthimos. Lequel sera là, mais n’accordera pas d’interviews. Michael Fassbender et Tilda Swinton feront également l’impasse pour The Killer, le nouveau film de David Fincher. Tout comme Carey Mulligan, à l’affiche de Maestro, dont Bradley Cooper foulera le Lido en tant que réalisateur et non en tant qu’acteur…

Carey Mulligan (Felicia Montealegre) et Bradley Cooper (Leonard Bernstein) dans "Maestro", une production Netflix. Cooper sera présent à Venise comme réalisateur. Où il sera certainement interrogé sur la polémique de la prothèse nasale qu'il a portée pour camper le grand compositeur juif. © 2023 Netflix, Inc.

Mickey Rourke et John Cleese ne semblent pas avoir répondu présents non plus pour venir présenter The Palace de Roman Polanski, qui sera défendu par la seule Fanny Ardant. Toujours côté français, la stakhanoviste Isabelle Huppert accompagnera Élise Girard pour Sidonie au Japon et Guillaume Canet Stéphane Brizé pour Hors-saison.

Rare star américaine à faire le déplacement, Adam Driver défilera sur le tapis rouge aux côtés de Penelope Cruz pour l’avant-première de Ferrari de Michael Mann. Tout comme Mad Mikkelsen pour le film danois The Promised Land et Caleb Landry Jones pour DogMan de Luc Besson. Mais aussi Olga Kurylenko et Vincent Lindon pour D’argent et de sang, la série de Xavier Giannoli pour Canal +.

Jacob Elordi et Cailee Sapent, les acteurs de Priscilla, où ils incarnent respectivement Elvis Presley et sa fille, seront aux côtés de Sofia Coppola. Tandis que l’Américain Peter Sarsgaard participera aux Giornate degli Autori non pas en tant qu’acteur, mais de producteur exécutif de Coup !.

On attend par ailleurs Wes Anderson pour The Wonderful Story of Henry Sugar, alors qu’il sera honoré du Prix Cartier Glory to the Filmmaker. Enfin, ce mercredi soir, lors de la cérémonie d’ouverture, Charlotte Rampling remettra, elle, un prix honorifique à la cinéaste italienne Liliana Cavani qui, à 90 ans, présente hors compétition son nouveau film L’Ordine del tempo.

Adam Driver devrait être l'une des rares grandes stars américaines à être présente sur le tapis rouge de la 80e Mostra de Venise, pour défendre "Ferrari" de Michael Mann, où il incarne le célèbre Enzo Ferrari, créateur des voitures portant son nom. ©STX Entertainment

Mostra 2023: où sont les Belges ?

Après une belle édition cannoise 2023, avec pas moins de cinq films belges majoritaires dévoilés sur la Croisette, la 80e Mostra del Cinema s’annonce plus sobre pour la production noir-jaune-rouge. Hormis Holly de Fien Troch en Compétition, on peut néanmoins signaler la présence, dans la section parallèle Giornate degli Autori, de Quitter la nuit de Delphine Girard qui, en 2020, avait été nommée à l’Oscar du meilleur court métrage pour Une sœur. Conçu comme une prolongation de ce dernier, ce premier long métrage met en scène les trois mêmes acteurs (Selma Alaoui, Veerle Baetens et Guillaume Duhesme) dans les mêmes rôles, pour un thriller psychologique qui s’annonce intense.

Toujours du côté des Giornate, deux coproductions minoritaires sont également programmées : le documentaire Bye Bye Tiberias, portait de l’actrice palestinienne Hiam Abbas par sa fille Lina Soualem, et Backstage, coréalisé par la Tunisienne Afef Ben Mahmoud et le Marocain Khalil Benkirane.

En compétition, on trouve de l’argent belge dans Io capitano, le nouveau film de Matteo Garrone (Gomorra, Dogman, Pinocchio) et dans The Green Border de la Polonaise Agnieszka qui, comme de nombreux films sélectionnés cette année, s’intéresse au sort des migrants.

Enfin, dans la section officielle Orizzonti, la Française Céline Rouzet dévoilera son premier film de fiction En attendant la nuit, un drame fantastique coproduit entre la France et la Belgique, emmené par Élodie Bouchez et la jeune Céleste Brunnquell (découverte dans En thérapie, la série de Nakache et Toledano sur Arte).

Dans "Quitter la nuit" de Delphine Girard, présenté aux Giornate degli Autori à Venise, Veerle Baetens incarne une opératrice au dispatching des d’urgence de la police, recevant, une nuit, un inquiétant coup de téléphone... ©O'Brother

Les 21 films en Compétition officielle