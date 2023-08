“Talk to Me/La Main” : un film flippant qui remplit parfaitement son contrat

Horreur non gratuite

Produit par A24, La Main est un petit thriller fantastique qui parvient à surnager au sein d’une production horrifique souvent très stéréotypée. Est-ce le contexte australien ? Les acteurs inconnus (hormis Miranda Otto) ? Il se dégage un vent de fraîcheur et d’effroi de ce teen-movie qui remplit parfaitement son contrat – faire peur aux ados avec une histoire assez classique d’exorcisme et d’esprits frappeurs, en respectant les codes du genre –, tout en abordant des thématiques graves.

À lire aussi

Plus profond qu’une classique série B hollywoodienne, La Main met en effet en scène une jeune fille mal dans sa peau, rongée par le deuil, par la solitude et par un besoin criant d’acceptation des autres. Métaphore des angoisses de l’adolescence, le film explore également le côté grégaire d’une bande de jeunes trompant leur ennui dans une petite ville australienne sans histoire, en succombant à l’addiction, aux réseaux sociaux, à l’alcool et, en l’occurrence, au besoin de se faire peur pour se sentir vivre…

À lire aussi

Sans révolutionner le genre, Danny et Michael Philippou signent avec La Main un premier long métrage efficace. Les deux frangins ont en tout cas marqué les esprits. En avril dernier, le Hollywood Reporter annonçait qu’ils étaient en négociations avancées pour réaliser la future nouvelle adaptation du jeu vidéo à succès Street Fighter.

Après sa rencontre avec la main hantée, Mia (Sophie Wilde) perd rapidement le contrôle de sa vie... ©O'Brother

Talk to Me/La Main Horreur De Danny et Michael Philippou Scénario Danny Philippou, et Bill Hinzman Photographie Aaron McLisky Musique Cornel Wilczek Montage Geoff Lamb Avec Sophie Wilde, Joe Bird, Alexandra Jensen, Miranda Otto, Otis Dhanji… Durée 1h34