À la Mostra de Venise, Adam Driver campe un Enzo Ferrari tiraillé entre ambition et vie privée

Ferrari marque le retour au grand écran de Michael Mann. Quatorze ans après avoir dévoilé sur le Lido Public Ennemies avec Johnny Depp (et huit ans après le passé inaperçu Hacker), le vétéran hollywoodien signe à 80 ans une évocation du destin d’Enzo Ferrari.

Un Enzo Ferrari tiraillé

Comme Ridley Scott dans le récent House of Gucci, Michael Mann offre à Adam Driver le rôle d’une icône italienne. Après Maurizio Gucci, héritier de l’empire de la mode, l’acteur américain campe cette fois l’un des plus grands constructeurs de l’histoire de l’automobile.

Le film s’ouvre à Modène en 1957, dix ans après la fondation de la marque qui porte son nom par l’ancien champion de course automobile et par sa femme Laura (Penélope Cruz). Les affaires vont mal: Ferrari ne produit même pas 100 voitures par an. Pas assez pour financer l’écurie Ferrari, sans cesse en concurrence avec Mazzerati et le mythique Fangio sur les circuits italiens et européens. Pour survivre, Enzo va devoir gagner la mythique course Mille Miglia, mais aussi trouver un soutien financier en négociant avec un plus gros constructeur. Pour cela, il a besoin de l’accord de son épouse, avec qui la relation n’est plus vraiment au beau fixe depuis la mort de leur fils. Ce qu’Enzo ne lui a pas dit, c’est qu’il mène une vie parallèle avec sa maîtresse Lina Lardi (Shailene Woodley), qu’il a installée dans une belle maison à la campagne avec leur fils Piero…

Pour Michael Mann, Adam Driver campe Enzo "Ferrari", présenté en Compétition du 80e Festival de Venise. ©Eros_Hoagland

Des Américains à Modène

Comme Ridley Scott, Michael Mann se plonge avec des yeux pétillants dans l’atmosphère de l’Italie, ici des années 1950. Sa reconstitution coche toutes les cases de la production hollywoodienne, avec des acteurs américains, anglais, espagnols, prenant un accent italien de pacotille en anglais. La palme à la pauvre Shailene Woodley, pas crédible une seconde en maîtresse italienne et réduite aux utilités…

Passées ces conventions agaçantes, Ferrari peine surtout à intéresser. C’est que Michael Mann est, comme son personnage, tiraillé entre plusieurs angles pour aborder son personnage: le brillant constructeur, le directeur sportif d’une équipe automobile et une vie privée compliquée… Les enjeux sont rapidement assez limités. Même s’il faut reconnaître au cinéaste une volonté de refuser de tomber dans l’hagiographie, ne masquant pas les côtés les plus sombres d’Enzo Ferrari: sa froideur, sa lâcheté, son égoïsme…

Côté mise en scène, très classique, on a bien du mal à retrouver ici la patte et la vivacité du réalisateur de Heat, Ali ou Miami Vice. Sauf quand le vieux cinéaste se met à filmer les belles mécaniques, les moteurs rutilants, notamment dans des scènes de courses auxquelles il porte une grande attention (malgré des effets spéciaux guère réussis). Ce sont les seuls moments où le film gagne en intensité…

Dans "Ferrari", Penélope Cruz campe Laura Ferrari, une femme bafouée par son mari Enzo. ©Lorenzo Sisti

Ferrari Biographie De Michael Mann Scénario Troy Kennedy-Martin et Michael Mann (d’après le livre Enzo Ferrari – The Man and the Machine de Brock Yates) Photographie Erik Messerschmidt Musique Daniel Pemberton Avec Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey… Durée 2h10