Mostra de Venise 2023: Lily James hante le Cinecittà des années 1950

Survivre à la nuit

Si Costanzo est resté éloigné si longtemps du grand écran, c’est qu’il a été occupé par l’adaptation en série télé du best-seller d’Elena Ferrante L’Amie prodigieuse, toujours avec Alba Rohrwacher. On retrouve cette dernière en ouverture de Finalmente l’alba, dans le rôle d’une Italienne sauvagement assassinée par un capitaine nazi cruel, pour avoir caché une enfant juive. À l’écran, apparaît alors le mot “Fine”. On repasse à la couleur et l’on quitte l’écran pour pénétrer dans la salle de cinéma où était projeté ce film de guerre. On y découvre une mère et ses deux filles, accostées par un directeur de casting sauvage, à la recherche de jeunes filles pour faire de la figuration dans un péplum hollywoodien tourné à Cinecittà.

Les trois femmes se rendent au rendez-vous le lendemain mais, contre toute attente, c’est la moins jolie des deux sœurs, Mimosa (Rebecca Antonaci), qui tape dans l’œil de la star américaine Josephine Esperanto (Lily James), qui exige sa présence à ses côtés pour le tournage de la dernière scène du film dans laquelle elle incarne une femme pharaon d’Egypte, aux côtés de Sean Lockwood (Joe Keery, vu dans la série Stranger Things). Intrigués par cette jeune fille un peu trop sage, les deux acteurs vont l’emmener, aux côtés de leur ami Rufus Priori (Willem Dafoe, qui était également à l’affiche, ce vendredi à Venise, du génial Poor Things de Yorgos Lanthimos), dans une folle nuit sans fin dans la Rome de 1953…

Lily James, impeccable en star hollywoodienne décadente dans "Finalmente l’alba" de Saverio Costanzo. ©01 Distribuzione

L’envers de l’Âge d’or du cinéma italien

À la manière du président du jury Damien Chazelle dans son dernier film Babylon, Saverio Costanzo relit, de façon critique, l’Âge d’or du cinéma italien, quand les studios de Cinecittà attiraient les plus grosses productions hollywoodiennes, avec ici un clin d’œil appuyé au Cléopâtre de Mankiewicz. Sauf que chez le cinéaste italien, la fascination n’est pas du tout de mise.

En écho à Mullholand Drive de Lynch ou à La grande bellezza de Paolo Sorrentino, le monde que décrit Finalmente l’alba est crépusculaire, décadent. Attirée malgré elle dans un monde qui la dépasse, sa jeune héroïne est la victime sacrificielle de celles et ceux qui lui font miroiter sa possible appartenance à celui-ci. À commencer par cette diva hollywoodienne capricieuse, qui semble se délecter de la candeur de cette oie blanche. Dans ce rôle, Lily James (absente de Venise pour cause de grève des acteurs) est parfaite. Découverte dans la série Downton Abbey, avant d’incarner la Cendrillon de Kenneth Branagh en 2015, la jeune actrice britannique se montre la fois fragile et perverse.

Optant pour une mise en scène assez classique, Saverio Costanzo livre un film ambitieux et désabusé dans sa vision du 7e Art, un univers qui semble uniquement capable de pervertir l’innocence. Surtout celle des jeunes aspirantes actrices, réduites à la simple chair à canon pour l’usine à fantasmes…

Dans "Finalmente l’alba", Saverio Costanzo s'offre le tournage d'un vrai péplum à Cinecittà. ©01 Distribuzione

Finalmente l’alba Drame Scénario et réalisation Saverio Costanzo Photographie Sayombhu Mukdeeprom Montage Francesca Calvelli Avec Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher, Willem Dafoe… Durée 2h22