Mostra de Venise: Bradley Cooper signe un bel hommage en musique à Leonard Bernstein

Comme dans son premier film, le remake d’Une étoile est née en 2018, la star hollywoodienne incarne ici un musicien alcoolique. Mais il s’agit cette fois d’une figure historique, celle du grand Leonard Bernstein (1918-1990), qu’il campe de la vingtaine jusqu’à la fin de sa vie. Et ce en se focalisant sur son histoire d’amour avec sa femme, l’actrice chilienne Felicia Cohn Montealegre, interprétée par Carey Mulligan, également absente du Lido.

Une production Netflix

Producteur du film aux côtés de Martin Scorsese, qui avait initié le projet il y a plusieurs années, Steven Spielberg a, un temps, envisagé de réaliser lui-même le biopic du compositeur de West Side Story (qu’il portait à l’écran en 2021). Convaincu par A Star is Born, le réalisateur a finalement laissé la barre à Cooper, qui cosigne également le scénario de Maestro.

Passons tout de suite sur la stupide polémique concernant la prothèse nasale utilisée par Bradley Cooper pour incarner le musicien juif. Dans son film, l’acteur américain vise clairement une forme de mimétisme avec son personnage, comme on le découvre dans les images d’archives finales. Avec Maestro, Bradley Cooper ne cherche en effet jamais à déstabiliser les spectateurs, livrant une biographie classique et efficace, produite par Netflix.

Dans sa première partie, en noir et blanc, qui conte la rencontre, en 1946, d’un jeune chef d’orchestre prometteur, qui dirigea le New York Philharmonic à 25 ans, et une comédienne chilienne dont la carrière s’envole à Broadway, le film parvient à trouver une forme de vérité et de pureté. Sans pour autant tomber dans la guimauve, car l’histoire d’amour n’est pas toute rose, Bernstein n’ayant jamais renoncé à ses aventures masculines.

Réalisateur et acteur, Cooper se projette clairement dans la figure de Bernstein, un artiste partagé entre une face introvertie (celle du compositeur) et l’une extravertie (celle de l’interprète et du chef d’orchestre). Deux facettes que le comédien rend a l’écran de façon assez convaincante.

"Maestro" se concentre sur l'histoire d'amour, parfois tendue, entre Felicia Montealegre (Carey Mulligan) et Leonard Bernstein (Bradley Cooper). © 2023 Netflix, Inc.

Une évocation en musique

Si Maestro se fait plus convenu dans sa seconde partie en couleurs (plus sentimentale, centrée sur les complications du mariage), il faut reconnaître à Bradley Cooper un vrai amour de la musique de Bernstein, qui constitue la bande-son de cette évocation soignée de la vie de Bernstein. Et le réalisateur a le bon goût de ne pas s’attarder sur ses standards — les notes de West Side Story ne font que passer — pour faire entendre toute la palette du compositeur. Mais aussi celle du chef. Notamment lors d’une très longue scène, très réussie, d’une représentation de la 2e Symphonie de Mahler dans la cathédrale d’Ely, en Angleterre.

Que ce soit comme acteur ou comme réalisateur, Bradley Cooper fait de la belle ouvrage. Il livre un biopic attendu, mais juste, qui permet de mieux comprendre ce qui, toute sa vie durant, a permis à Bernstein de lutter contre son penchant pour la dépression : sa passion pour la musique et son amour des autres. Femme et hommes, vie de famille et existence dissolue, composition, piano et direction… Bernstein n’a jamais voulu choisir. “J’aime beaucoup de choses… ”, confie-t-il ainsi à son épouse, dans un élan de sincérité…

Maestro Biopic De Bradley Cooper Scénario Bradley Cooper et Josh Singer Photographie Matthew Libatique Musique Lenonard Bernstein Montage Michelle Tesoro Avec Bradley Cooper, Carey Mulligan, Maya Hawke, Matt Bomer… Durée 2h09