À la Mostra de Venise, les retrouvailles de deux monstres sacrés du cinéma italien

Dernier volet d’une trilogie sur la mafia romaine initiée en 2012 avec A.C.A.B. : All Cops Are Bastards et poursuivie en 2015 avec Suburra (tous deux déjà avec Pierfrancesco Favino), Adagio met en scène Manuel, chargé de se rendre à une soirée très privée pour tenter de prendre en photo un personnage important dans des positions compromettantes. Ce jeune homme de 16 ans est utilisé par trois flics corrompus menés par Bruno (Adriano Giannini), qui tentent de le faire chanter ce personnage haut placé. Alors qu’il renonce finalement au plan initial, Manuel est pris en chasse par les ripoux. Il trouve alors refuge auprès de deux anciens complices de son vieux père, qui perd la tête (Toni Servillo), surnommé Daytona et autrefois à la tête d’un important gang romain. Camello (Pierfrancesco Favino) n’est ceci dit pas heureux de voir ressurgir dans sa vie le fils de celui pour qui il a pris 12 ans de prison…

Polar atmosphérique

En 2008, Stefano Sollima s’est fait connaître avec le portage en série du film Romanzo criminale de Michele Placido — on lui doit également l’adaptation au petit écran de Gomorra de Matteo Garrone. Depuis, le cinéaste italien s’est fait une spécialité du polar et a même exporté son indéniable savoir-faire à Hollywood, où il a réalisé en 2018 Sicario : La Guerre des cartels (la suite du film de Denis Villeneuve) et le très fade Sans aucun remords (d’après Tom Clancy), sorti directement sur Prime en 2021.

Excellent faiseur, Stefano Sollima signe un polar atmosphérique qui s’ouvre plutôt bien. Un plan nocturne montre des incendies ravageant la banlieue de Rome, provoquant des pannes de courant intempestives. Comme un avant-goût de fin du monde, qui plonge le film dans une atmosphère de tragédie.

Malheureusement, Adagio se glisse rapidement dans les clous d’un film musclé opposant trois mafieux et trois flics sans morale, dont on se demande qui sont les plus pourris… Dans les rôles des vieux truands sortis de leur retraite, Toni Servillo et Pierfrancesco Favino s’en donnent à cœur joie, proposant une interprétation très appuyée. À l’image de la mise en scène de Sollima…

Dans "Adagio" de Stefano Sollima, Pierfrancesco Favino incarne un mafieux romain obligé de sortir de sa retraite. ©Emanuela Scarpa

Adagio Drame De Stefano Sollima Scénario Stefano Bises et Stefano Sollima Photographie Paolo Carnera Musique Subsonica Montage Matthew Newman Avec Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini… Durée 2h07