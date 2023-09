"The Palace", le naufrage de Roman Polanski à la Mostra de Venise

Si, jeudi soir, Luc Besson a tiré son épingle du jeu avec Dogman, présenté en Compétition alors que son auteur a été lavé de toute accusation de viol par la justice française, il n’en va pas de même pour Roman Polanski. Toujours menacé d’extradition vers les États-Unis, le cinéaste franco-polonais n’a évidemment pas fait le déplacement sur le Lido. S’il vit aujourd’hui à Paris, c’est à Gstaad, en Suisse, où il possède un chalet dans lequel il fut assigné à résidence, que le cinéaste a tourné son dernier film The Palace, dévoilé hors compétition sur le Lido samedi soir.

Le film de trop

Au-delà de la polémique que constitue la sélection du dernier film de Polanski dans un festival qui avait déjà accueilli son dernier film J’accuse en Compétition en 2019, il est affligeant de voir le grand cinéaste qu’il fut, l'auteur de Chinatown ou du Pianiste, tomber si bas, avec une comédie burlesque d’une incroyable lourdeur. À tel point qu’on ne sait si, vendredi soir, les sifflets qui ont accueilli le film étaient destinés à l’homme Polanski, accusé de viols, ou au réalisateur…

Produit par la Rai et l’Institut polonais du cinéma, The Palace met en scène la bonne société internationale rassemblée dans un palace des Alpes suisses, le soir du réveillon de l’an 2000. On y croise des mafieux russes et leurs bimbos blondes, une marquise française (Fanny Ardant) et son chien incontinent, une bande de vieilles ultra-liftées et leur chirurgien esthétique, un escroc américain ultra-riche aux faux airs de Donald Trump (Mickey Rourke), un milliardaire nonagénaire (John Cleese) et sa jeune nouvelle épouse obèse de 22 ans… Autant de clients multipliant les caprices, sur lesquels veille un brave directeur d’hôtel (Oliver Masucci) courant à gauche et à droite pour tenter de satisfaire leurs moindres désirs.

Roman Polanski, sur le plateau de "The Palace". ©D.R.

Vulgarité affligeante

Coécrit avec le Polonais Jerzy Skolimowski, The Palace accumule les situations grotesques, les personnages caricaturaux et se vautre dans une vulgarité permanente, entre scatologie, grossophobie et grossièreté gratuite. À côté, Benny Hill, c’est la grande classe… Sans compter des acteurs de seconde zone ou sur le retour...

Roman Polanski rêvait sans doute d’une satire des ultra-riches façon Sans filtre du Suédois Ruben Östlund (la Palme d'or 2022), le vieux cinéaste, qui vient de fêter son 80e anniversaire, accouche d’un film de vieux, qui paraît aussi sénile que ses personnages. Et qui se clôt sur une image – peut-être la dernière de son cinéma – comme un pied de nez infantile à ses détracteurs.

Face à un tel naufrage artistique, cette sélection de The Palace paraît incompréhensible. Sinon comme un soutien affiché de la Mostra à Roman Polanski. Un film à découvrir néanmoins prochainement sur les écrans belges, puisqu'il a été acheté.

Mickey Rourke en truand à la Donald Trump dans "The Palace" de Roman Polanski… ©D.R.

The Palace Comédie De Roman Polanski Scénario Roman Polanski et Jerzy Skolimowski Photographie Paweł Edelman Musique Alexandre Desplat Montage Hervé de Luze Avec Luca Barbareschi, Mickey Rourke, John Cleese, Fanny Ardant… Durée 1h40