Avec “La Bête”, Bonello se place dans la course au Lion d’or à la Mostra de Venise

Seydoux incarne Gabrielle Monnier, une pianiste qui, en 1910, tombe lors d’une soirée dans la bonne société parisienne sur un jeune homme (George Mackay), persuadé de l’avoir vue plusieurs années auparavant en Italie. S’il se souvient si vivement de leur rencontre, c’est que la jeune femme lui avait confié un secret qui l’a marqué à jamais. Elle était habitée par une crainte qui la dévorait intérieurement, persuadée que quelque chose de très grave allait lui arriver et “l’oblitérer” totalement… Même si elle est aujourd’hui mariée, l’homme lui promet de rester à ses côtés pour l’aider à affronter cette “bête”…

On retrouve Gabrielle en 2044. Après une série de catastrophes, le monde est désormais dirigé par une intelligence artificielle. Souhaitant changer de métier, pour en trouver un plus intéressant, elle doit passer une série d’entretiens, où l’on exige d’elle qu’elle ne se laisse pas guider par ses émotions. Pour cela, on lui propose un nettoyage d’ADN pour supprimer toute forme d’affect. La jeune femme hésite, surtout après avoir croisé un jeune homme au visage familier…

Sur trois périodes temporelles, George Mackay et Léa Seydoux se retrouvent dans "La Bête" de Bertrand Bonello, dévoilé en Compétition de la Mostra de Venise ce dimanche 3 septembre 2023. ©D.R.

D’après Henry James

Ce mercredi, sort en salles La Bête dans la jungle de l’Autrichien Patric Chiha, avec Anaïs Demoustier et l’Israélien Tom Mercier. Comme Chiha, Bertrand Bonello – dont on se souvient que le Saint Laurent était sorti juste après celui de Jalil Lespert… –, adapte dans La Bête la longue nouvelle La Bête dans la jungle, publiée par Henry James en 1903. Si l’on trouve quelques scènes analogues (notamment en boîte de nuit), la lecture qu’en propose le cinéaste français est toute autre.

Si Chiha se faisait cérébral et tribal pour réfléchir à la façon dont on peut passer à côté de son existence en attendant un grand événement qui ne viendra peut-être jamais, Bonello se tourne au contraire du côté d’un romantisme exacerbé. La Bête est en effet un grand mélodrame, un grand film d’amour impossible.

Le cinéaste français se fait également nettement plus ambitieux d’un point de vue formel, en déclinant son récit sur trois époques différentes. De quoi lui permettre de signer une mise en scène grandiose, oscillant entre le classicisme et la modernité, avec quelques moments de fulgurance. Notamment dans la scène de l’incendie dans la fabrique de poupées ou avec, avant le générique, une utilisation brillante des écrans verts qui peuplent le cinéma contemporain.

Un documentaire sur Léa Seydoux

Si le film est dédié à la mémoire de Gaspard Ulliel (qui fut le Saint Laurent de Bonello), c’est que c’est lui qui aurait dû jouer le rôle de l’homme dans La Bête. Après sa mort en janvier 2022, Bonello l’a remplacé par George Mackay, découvert dans Captain Fantastic en 2016 et revu dans 1917 de Sam Mendes. Le jeune acteur anglais s’en sort haut la main, mais il laisse toute la lumière à une fabuleuse Léa Seydoux.

Après France de Bruno Dumont, Tromperie d’Arnaud Desplechin ou Un beau matin de Mia Hansen-Løve, la star française trouve à nouveau ici un très grand rôle. Et sa prestation est à la hauteur de l’ambition de Bonello, qui a inversé la prémisse d’Henry James – chez qui c’est l’homme qui a le pressentiment que quelque chose de terrible va arriver – pour signer un magnifique portrait de femme. Et le cinéaste a visiblement vécu une expérience analogue à celle de Desplechin (qui affirmait que Seydoux avait pris le pouvoir de Tromperie). Bonello avoue en effet avoir également réalisé avec La Bête un documentaire sur une actrice…

Loin des grandes performances à l’américaine – façon Emma Stone dans Poor Things de Yórgos Lánthimos, montré en Compétition il y a deux jours –, Léa Seydoux impressionne par l’intensité de son jeu, d’autant plus intense que la Française est toujours dans la retenue, l'évocation. Comme Stone, Seydoux fait partie des favorites pour le prix d’interprétation…

La Bête Mélodrame Scénario et réalisation Bertrand Bonello Photographie Josée Deshaies Musique Bertrand et Anna Bonello Montage Anita Roth Avec Léa Seydoux, George Mackay, Guslagie Malanda… Durée 2h26