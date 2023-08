“Vue brisée”, un essai poétique et politique passionnant sur le passé colonial belge

À lire aussi

Le regard colonial

Coproduit par la KASK School of Arts de Gand, dans le cadre d’un projet de recherche intitulé “Hégémonie et historiographie : l’essai documentaire filmé comme un palimpseste”, Vue brisée est un essai poétique envoûtant sur le “regard colonial”. Et ce depuis les premières expéditions d’Henry Stanley, qui aboutiront à la création de l’État indépendant du Congo, propriété privée du roi Léopold II en 1855. Avec toutes les atrocités que l’on connaît (dont les tristement célèbres mains coupées), documentées notamment par la missionnaire anglaise Alice Harris, dont les photographies participeront à la campagne médiatique qui aboutira à la cession du Congo à la Belgique en 1908.

À lire aussi

Ces photos historiques font partie du kaléidoscope d’images qui constituent Vue brisée, construit comme un collage de photos anciennes, de films d’archives, de vues stéréoscopiques, mais aussi de textes, de vieilles chansons ou publicités. Hannes Verhoustraete y met notamment en lumière l’usage de la lanterne magique (inventée au XVIIe siècle) dans la colonisation du Congo, en réunissant une collection de plaques de verre anciennes (magnifiquement filmées sur une table lumineuse), qui furent utilisées dans l’oeuvre de conversion des âmes et de “civilisation” des corps. Pour le cinéaste, il s’agissait en effet d’une seule et même politique, les missionnaires étant les “agents de l’empire politique et de Dieu”. “Ils appliquent tous le même but : la conversion des esprits et de l’espace africain, soit une métamorphose culturelle et spirituelle.”

L'une des très nombreuses plaques de verre colorisées à la main, utilisées par Hannes Verhoustraete dans "Vue brisée". ©Avila

Souligner la différence de l’autre

Exigeant mais passionnant, Vue brisée interroge de façon magistrale la question du regard que l’on porte sur l’autre. Un autre qu’il s’agissait de représenter comme le plus différent possible. “La menace de la similitude exigeait le rejet le plus radical”, réfléchit Verhoustraete. Dans le journal d’un missionnaire flamand, il a retrouvé un témoignage affligeant de ce mépris pour les “sauvages” : “Ici, les enfants vivent comme des petits chiens et des petits chats, comme les écureuils et les singes. Ils se prélassent toute la journée. Ils ne travaillent pas pour gagner leur Paradis comme les bons petits Chrétiens d’Europe…”

Dans "Vue brisée", Hannes Verhoustraete interroge notamment le statut du sourire dans les images de la colonisation. ©Avila

“Vue brisée” est projeté à partir du 5 septembre et durant tout l’automne. Séances prévues à Bozar, à la Centrale For Contemporary Art et au cinéma RITCS à Bruxelles, au cinéma Lumière à Anvers, au Kunstencentrum BUDA à Courtrai… Rens. : Avilafilm.be.

Vue brisée/Broken View Essai documentaire Scénario, photographie, réalisation, montage et voix Hannes Verhoustraete Production Hannes Verhoustraete et Ruben Deseire Durée 1h12