"La Bête dans la jungle" : Anais Demoustier et Tom Mercer en piliers de boîte de nuit passant à côté de leur vie

Avant cela, pas question de vivre quoi que ce soit. Pas question, par exemple, d’embrasser May. John préfère rester debout, impassible, à regarder May se trémousser avec ses amis sur la piste de danse… Pendant 25 ans, cet homme et cette femme vont se retrouver régulièrement dans cette boîte de nuit. Il est parvenu à la convaincre d’attendre avec lui cet événement, bénéfique ou maléfique, qui semble ne pas venir…

D’après Henry James

Réalisateur autrichien d’origine hongroise et libanaise, Patric Chiha s’est formé à la mode à Paris et au montage à l’Insas à Bruxelles. Il est notamment connu pour Et si c’était de l’amour qui, en 2020, avait obtenu le Teddy Award de la 70e Berlinale. C’est également à Berlin qu’il dévoilait, en février dernier, La Bête dans la jungle, qui marque son retour à la fiction et dans lequel il retrouve Béatrice Dalle (en physionomiste de boîte de nuit, narratrice et oracle), qu’il avait fait tourner dans Domaine (Prix Louis Delluc du meilleur premier film en 2009).

Pour son cinquième long métrage (une coproduction entre la France, la Belgique et l’Autriche en grande partie tournée à Bruxelles, au Mirano), Chiha adapte – comme Bertrand Bonello dans La Bête, présenté dimanche en Compétition à Venise – La Bête dans la jungle, longue nouvelle publiée par Henry James en 1903. Si l’on y retrouve le thème – cet homme forçant une femme à attendre avec lui un improbable destin -, le cinéaste déplace l’action au tournant des XXe et XXIe siècles et ne quitte jamais son décor de boîte de nuit.

May (Anaïs Demoustier) danse pour se sentir exister... ©AURORA FILMS / FRAKAS PRODUCTIONS

Incroyable bande-son

L’effet est double. Il permet de relire l’Histoire récente (victoire de Mitterrand, années sida, chute du mur de Berlin…), sur laquelle ses personnages posent pourtant un regard détaché. Cela permet, aussi, un beau travail sur la bande-son. Dino Spiluttini et Émilie Hayak ont composé un formidable tapis sonore, qui nous fait passer de façon limpide du disco à la techno.

Pour autant, le cinéaste maintient un rythme assez ralenti pour plonger le spectateur dans la même forme de torpeur que ces deux personnages, campés par une Anaïs Demoustier ne cessant de s’étioler et un Tom Mercier aussi impassible que dans Synonymes de Nadav Lapid, Ours d’or 2018 qui avait révélé cet acteur israélien atypique. Dont l’accent et le phrasé improbable contribuent à créer ce héros mystérieux, comme sorti de nulle part. Et qui ne comprendra que bien trop tard qu’à force d’attendre un signe du destin pour vivre sa vie, il est en train de la laisser passer.

Dans "La Bête dans la jungle", Béatrice Dalle incarne une physionomiste de boîte de nuit aux airs d'oracle. ©AURORA FILMS / FRAKAS PRODUCTIONS

La vie comme une fête triste

Si le motif jamesien est éternel, Patric Chiha adopte une attitude très poseuse, qui plaira certainement à un certain public, mais qui agacera profondément les autres par sa fausseté affichée et son maniérisme (notamment dans la direction d’acteurs). Le risque est de provoquer chez le spectateur un profond ennui face à ces êtres amorphes rêvant que leur vie ressemble à un roman… Le problème, c’est que, chez Chiha, la vie, représentée par cette piste de danse où s’agitent des corps fantomatiques, ressemble, elle aussi, à une forme de vide existentiel…

John (Tom Mercer) et May (Anaïs Demoustier), spectateurs plus qu'acteurs de leur vie... ©AURORA FILMS / FRAKAS PRODUCTIONS

