"Visions" : Diane Kruger dans un thriller érotico-fantastique assommant

Thriller boursoufflé

Yann Gozlan ne déçoit pas… D’Un homme idéal en 2015 à Boîte noire en 2021, en passant par Burn Out en 2017, le cinéaste français enchaîne les films de genre sans jamais parvenir à imposer sa marque. Très fade, sans réel enjeux, étirant son faux suspens sur plus de deux heures, Visions est une véritable purge.

Car derrière la mise en scène boursoufflée, multipliant les effets de manche et de scénario faciles, surlignés par la musique omniprésente et convenue de Philippe Rombi (nettement plus inspiré quand il compose pour Ozon), ce thriller poussif se révèle totalement vide. Tout y sonne faux. Notamment les scènes sensément torrides entre Diane Kruger et Marta Nielo (actrice espagnole vue dans Madre de Rodrigo Sorogoyen en 2019). Quand Mathieu Kassovitz peine, lui, à incarner les maris inquiétants et menaçants.

Vague exploration du désir et de la culpabilité, in fine assez moralisatrice, Visions échoue sur tous les tableaux, tant dans la dimension fantastique que dans la tension érotique…

Pilote de ligne brillante, Estelle (Diane Kruger) voit sa vie déraper avec le retour d'un ancien amour de jeunesse... ©D.R.

Visions Thriller De Yann Gozlan Scénario Yann Gozlan et Michel Fessler Photographie Antoine Sanier Musique Philippe Rombi Montage Valentin Féron Avec Diane Kruger, Mathieu Kassovitz, Marta Nieto, Amira Casar… Durée 2h04