Mélanie Doutey présidera le jury Festival international du Film francophone

Le jury qui décernera le Bayard du meilleur court-métrage, parmi plus de 20 œuvres en compétition, sera quant à lui composé de l'actrice Maud Bettina-Marie, du réalisateur belge Mathieu Donck (La trêve, Des gens bien) et du comédien Théo Navarro-Mussy (Hippocrate). La sélection, qui présente à la grande joie de l'organisation une parité entre réalisatrices et réalisateurs, comporte de nombreuses œuvres belges dont "Tu préfères rester seul?" de Victor Ridley, "En Eclats" de Charlotte Letroye ou "La fin des vacances" d'Antoine Guerci et Raphaël Venayre.

Côté premières œuvres, huit longs seront en compétition: sept fictions et un documentaire. Ils seront départagés par des étudiants en cinéma. On retrouvera notamment dans la sélection le film d'ouverture "Quitter la nuit" de Delphine Girard avec Veerle Baetens, "Laissez-moi" de Maxime Rappaz avec Jeanne Balibar ou encore "Vincent doit mourir" de Stéphan Castang, trois coproductions belges.

Comme chaque année, le festival proposera une large programmation de films mais aussi d'ateliers dédiée aux enfants et aux jeunes dans le cadre du FIFF campus, dont le parrain sera Jaco Van Dormael. L'an dernier, quelque 7.400 cinéphiles en herbe, entre 3 et 25 ans, avaient participé aux diverses activités proposées.

Bien que le festival se veut une représentation du cinéma francophone, il n'en est pas moins un festival belge. Le 7e art flamand ne sera, cette fois non plus, pas oublié. Grâce à une collaboration avec le festival d'Ostende, deux longs-métrages ("Wil" de Tim Mielants et "Zeevonk" de Domien Huyghe) ainsi que cinq courts-métrages de réalisateurs du nord du pays seront proposés.

Les festivités s'ouvriront le 29 septembre sur "Quitter la nuit" de Delphine Girard, diffusé à la fois au Caméo, puis au Delta et se refermeront une semaine plus tard avec "Les rois de la piste" de Thierry Klifa, précédé de la cérémonie de remise des Bayards au Delta et suivi de la soirée de clôture.

Parmi les nombreux invités que pourront croiser festivaliers et Namurois dans les rues de la Corbeille, on retrouvera Cécile de France, Albert Dupontel, Josiane Balasko, Yolande Moreau, Mélanie Thierry, Bouli Lanners...

Cette année, pour boire une Houppe - nouveau partenaire de l'événement - entre deux séances ou pour débriefer une projection, le rendez-vous sera donné à l'Extérieur nuit, en plein cœur du piétonnier, sur la place Chanoine Descamps, tandis que la soirée de clôture aura à nouveau lieu à la Nef.