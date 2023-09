Un long-métrage belge en compétition pour l’Oscar du meilleur film étranger

Déjà primé au récent Festival de Cannes, dans la catégorie "Un nouveau regard", le film "Augure", écrit et réalisé par Baloji, évoque le destin croisé et surréaliste de quatre personnages entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Il s'agit de la première œuvre cinématographique de l'artiste multidisciplinaire de 45 ans, connu par le passé pour sa musique, en tant que membre de Starflam ou comme artiste solo, ses poèmes et ses courts-métrages.

"Je suis ravi de commencer cette campagne et fier de représenter la Belgique aux Oscars. Fier également de l'histoire racontée, de la signification culturelle derrière cette sélection. Nous venons de si loin, c'est une belle ode à la résilience, à la persévérance. Maintenant, au travail !", a réagi Baloji à la suite de cette annonce.

Chaque année, depuis 1957, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) qui remet les Oscars du cinéma propose aux industries cinématographiques de chaque pays de présenter leur film sélectionné pour concourir à l'Oscar du meilleur film étranger. Ces longs-métrages doivent être réalisés hors des États-Unis, avec des dialogues qui ne sont principalement pas en anglais.

Les films soumis seront examinés par les membres du comité des langues étrangères de l'Académie des Oscars. Une liste restreinte de neuf films sera ensuite établie le 21 décembre 2023. De cette présélection ressortiront le 23 janvier 2024 cinq longs métrages nommés au final.

La 96e cérémonie des Oscars aura lieu le 10 mars 2024 à Los Angeles, en Californie.