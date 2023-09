“Acide” : Guillaume Canet plongé dans le cauchemar climatique

À la télévision, on ne parle que de ces pluies acides dévastatrices qui ravagent le monde. Quand celles-ci menacent de s’abattre sur la France, Michal et Élise tentent tous deux de récupérer leur fille pour fuir la catastrophe qui s’annonce…

Thriller environnemental

On avait découvert Just Philippot en 2020 avec La Nuée, qui mettait en scène Suliane Brahim dans le rôle d’une agricultrice se lançant dans l’élevage d’insectes pour sauver sa ferme, bien vite dépassée par la croissance démentielle de ces derniers… Bon petit thriller fantastique, celui-ci était malheureusement sorti uniquement en VOD durant le confinement. Ce premier long métrage a néanmoins marqué les esprits. En mai dernier, le jeune cinéaste français faisait ainsi son retour en sélection officielle à Cannes (en séance de minuit).

Continuation d’un court métrage homonyme réalisé en 2018, Acide se présente comme un film catastrophe classique. Et comme tout bon film de genre qui se respecte, le second long métrage de Just Philippot fonctionne comme une métaphore pour aborder les angoisses climatiques actuelles, à travers ces pluies destructrices qui déciment la population et menacent la société française.

Si le film résonne avec les thèses de la collapsologie — qui prédit l’effondrement prochain de la civilisation thermo-industrielle —, Just Philippot ne signe pas pour autant un pamphlet écologiste. Acide est en effet avant tout un thriller, parfois un peu scolaire, qui nous plonge dans un cauchemar éveillé aux côtés d’un père et de sa fille qui, façon La Guerre des mondes de Spielberg (référence revendiquée), vont devoir compter sur le lien qui les unit pour survivre à un péril mortel… Simple et plutôt efficace.

Michal (Guillaume Canet), Élise (Lætitia Dosch) et leur fille Selma (Patience Munchenbach) tentent d'échapper aux pluies acides qui ravagent la France... ©Pathé

Acide Film catastrophe De Just Philippot Scénario Yacine Badday et Just Philippot Photographie Pierre Dejon Musique Rob Montage Pierre Deschamps Avec Guillaume Canet, Lætitia Dosch, Patience Munchenbach, Suliane Brahim… Durée 1h40