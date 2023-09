Michael Gambon, l’interprète de Dumbledore, est mort

Les plus jeunes se souviendront à jamais de son rôle de directeur de l’écoles des sorciers de Poudlard, qu’il incarna à partir d’Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban en 2004 — en remplacement de Richard Harris, mort en 2002, qui avait campé Dumbledore dans les deux premiers films de la saga. Mais la carrière de Gambon ne peut se résumer à ce seul rôle emblématique.

Michael Gambon restera surtout connu pour son incarnation de Dumbledore dans la saga "Harry Potter", de 2004 à 2011. ©Warner Bros.

Un acteur shakespearien

Né le 19 octobre 1940 à Dublin dans une famille modeste, Michael Gamblin déménage à l’âge de six ans avec ses parents à Londres, où son père participe à la reconstruction de la capitale anglaise. Élevé dans la foi catholique, Gambon se forme comme technicien-ingénieur — il gardera d’ailleurs toute sa vie la passion de la mécanique. Mais il est surtout rongé par le démon du théâtre.

Engagé au culot dans un grand théâtre de Dublin à l’âge de 24 ans — grâce à un faux CV où il s’inventait une prestigieuse carrière sur les planches —, le jeune homme est ensuite repéré par Laurence Olivier, qui devient son mentor et qui en fait un grand acteur shakespearien — il a joué dans Othelllo, Macbeth…

Apparu pour la première fois au grand écran dans une adaptation d’Othello en 1967, Michael Gambon reste très discret au cinéma durant les années 1970 et 1980. Jusqu’à ce que Peter Greenaway lui offre l’un des premiers rôles, face à Richard Bohringer et Helen Mirren, dans Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant en 1989.

Michael Gambon, face à Helen Mirren dans "Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant" de Peter Greenaway en 1989. ©D.R.

Second rôle hollywoodien

L’acteur parvient alors à faire de son physique imposant un atout, dans une série de seconds rôles marquants, notamment à Hollywood. Que ce soit aux côtés de Robin Williams dans Toys (1992) de Barry Levinson ou dans Mary Reilly (1996) de Stephen Frears, Gambon il incarne le père de Julia Roberts. Nombre de cinéastes américains feront alors appel à ses talents: Michael Mann (Révélations), Tim Burton (Sleepy Hollow), Robert Altman (Gosford Park) ou encore Kevin Kostner (Open Range)… Avant que le rôle de Dumdledore n’en fasse définitivement une star.

Dans la dernière partie de sa carrière, Gambon a vogué dans des univers très différents, passant de Wes Anderson (La Vie aquatique et Fantastic Mr. Fox) aux frères Coen (Ave, César!), avec un détour par les deux volets du fabuleux Paddington, où il prêtait sa voix grave et profonde l’oncle Pastuzo.

Les deux derniers rôles de Michael Gambon au grand écran, en 2019, auront été dans Ma vie avec John F. Donovan du Québécois Xavier Dolan et dans la biographie de Judy Garland signée Rupert Goold, où il donnait la réplique à Renée Zellweger.