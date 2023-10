Les travaux insolites d’Hollywood

S’il est vrai que les cachets des superstars alignent les millions de dollars, pour 80 % des 160 000 comédiens affiliés au puissant syndicat Sag-Aftra, les revenus ne dépassent pas les 26 500 dollars… par an. Converti en euros, cela donne 2 069 euros mensuellement. En dessous du salaire moyen en Belgique. Eh oui…

La grève entamée en juillet, deux mois après les scénaristes, a donc mis les finances de nombre d'entre eux à sec. Plusieurs, à l'instar de Bill Porter, connu pour ses rôles dans Cendrillon ou dans la série Pose, ont été amenés à prendre des décisions radicales. "J'ai été forcé de vendre ma maison, explique-t-il. La vie d'artiste, jusqu'à ce qu'on gagne de l'argent, ce qui n'est pas encore le cas pour moi, n'est rien d'autre qu'une succession de chèques."

Des dédicaces de 5 à… 25 000 dollars

Or, cette vie d'artiste s'est arrêtée pour tous ces interprètes. Qui n'ont dès lors d'autre solution que de se tourner vers le système D, celui de la débrouille. Cela se traduit le plus souvent par l'inscription à des sites sur lesquels ils peuvent vendre des autographes ou enregistrer des vidéos d'anniversaire ou de mariage à la demande, contre rétribution naturellement. En un mois, 2 500 noms se sont rajoutés, un afflux inédit pour le site. Pas moins de 6 347 comédiens proposent désormais ce type de service sur le site le plus connu dans ce registre, Cameo. Avec parfois de grands noms, comme Fran Drescher, la présidente de la SAG-AFTRA, Elijah Wood (Le Seigneur des Anneaux), David Arquette (Scream), Tom Felton (Harry Potter), Brian Cox (X-Men), Ice T (New York Unité spéciale) Eric Winter (Le rookie), Wayne Knight (Jurassic Park), Malcolm McDowell (Orange mécanique), Melisssa Benoist (Glee), Patrick Duffy (Dallas), Freddie Prinze Jr. (Scooby-Doo), Eric Roberts (le frère de Julia), Lou Diamond Phillips (Prodigal Son), Lindsay Lohan (Freaky Friday) ou Oliver Phelps (Harry Potter), pour n'en citer que quelques-uns.

"La grande majorité des acteurs ne sont tout simplement pas riches et célèbres, explique Steven Galanis, PDG de Cameo. Un service comme Cameo est sans doute le meilleur moyen pour beaucoup d'entre eux de combler le fossé."

Le remplir peut prendre du temps et n’est pas toujours accessible à toutes les bourses, puisque les tarifs, en fonction des demandes et de la notoriété, vont de 5 malheureux dollars à la somme extravagante de 25 000 dollars.

Autre manière d'empocher quelques billets : participer à des événements pour les fans. Comme le Comice Con. Celui organisé à Tour et Taxis les 4 et 5 novembre réunira notamment Richard Dean Anderson (MacGyver), Jenna Coleman (Doctor Who) ou Jean-Claude Van Damme. Pour un autographe ou une photo, selon la RTBF, il faudra débourser entre 40 et 400 euros. De quoi bien rentabiliser le déplacement.

À lire aussi

Des activités originales mises aux enchères

D'autres manières de compenser les pertes salariales ou de financer le mouvement de grève se révèlent nettement plus originales. Lena Dunham, la star de Girls, met aux enchères, sur eBay, ses talents de peintre. En clair, elle accepte de venir remettre en couleur un mur de maison à Los Angeles et ses alentours au plus offrant. Et ça marche, un fan lui a proposé 5 100 dollars pour qu'elle manie le pinceau à son domicile.

Tout aussi surprenant : Natasha Lyonne, la star de Russian Doll et Orange is the New Black, propose "de vous aider à résoudre les mots croisés de l'édition dominicale du New York Times. Avec un succès certain, puisqu'un cruciverbiste lui offre 6 100 dollars pour ses talents dans cet exercice.

Si Daniel Radcliffe met la mise en vente d'une chemise portée par Daniel Radcliffe pour le film Weird qui n'a pas trop fait frissonner les fans d'Harry Potter, Bob Odenkirk (Breaking Bad) et David Cross (Arrested Development) ont fait mouche en proposant un dîner conjoint en leur compagnie. Leurs fans ont fait grimper 80 fois la mise, jusqu'à ce qu'elle atteigne la coquette somme de 11 500 dollars. Plus physique et moins festif, Adam Scott (Party Down, Parks and Recreation) accepte de promener un chien pendant une heure. D'évidence, un propriétaire a été séduit par l'idée, puisqu'il a offert 3 050 dollars pour ce service.

À lire aussi

Les stars du catch remontent sur le ring

D’autres, qu’on n’imagine pas nécessairement éprouver de grosses difficultés à boucler leurs fins de mois, occupent leur temps libre et renflouent leur compte en banque en renouant avec leurs anciennes amours.

Après avoir fait un don "à sept chiffres" au mouvement de grève, soit le plus important jamais donné par une seule personne à ce jour, Dwayne Johnson s'est offert un petit retour sur le ring de catch, dans le Colorado, comme à la belle époque où tout le monde l'appelait The Rock. "Finalement, The Rock est de retour à Denver", a-t-il hurlé dans une ambiance indescriptible. Pendant deux minutes, biscotos saillants et lunettes de soleil d'une autre époque, debout sur les cordes le poing levé ou toisant son jeune adversaire sous un déluge de flashs, il a assuré le show face à Austin Theory et Pat MacAfee, allant jusqu'à faire chanter la foule que le premier est "un connard". Le tout avant d'être rejoint en coulisses par une autre légende, son ex-partenaire de Fast&Furious, John Cena. Tous deux se sont jeté des regards sombres. Juste quelques secondes : ni l'un ni l'autre n'a été capable de retenir l'envie de rire en se voyant frimer de la sorte. Le tout devant une foule hurlant de joie.

Ce retour surprise de The Rock a dopé les audiences du Friday Night SmackDown sur la Fox : 2,6 millions de téléspectateurs ont suivi l’événement en direct, ce qui représente une hausse d’audience de 26 % par rapport à la semaine précédente.

De quoi donner des idées à un autre colosse, Dave Bautista. Sacré six fois champion du monde, l'acteur, surnommé alors "The Animal", a laissé entendre qu'en raison d'un emploi du temps cinématographique on ne peut plus léger, il serait ouvert à repartir au combat sur les rings si on le lui proposait. "Je suis retraité, c'est vrai, j'ai effectué mon dernier match contre mon mentor, mon ami Triple H et c'était parfait, a-t-il déclaré à Entertainment Tonight Canada. Mais actuellement, mon agenda est ouvert. Si on m'appelait avec une idée en tête, un créneau, c'est sûr, nous pourrions faire quelque chose."

L’argent récolté par les stars n’ira pas dans leurs poches, mais servira à alimenter le trésor de guerre pour poursuivre la grève. Des dons indispensables pour de nombreux jeunes comédiens, qui ne sont plus en mesure de payer leurs loyers ou leurs cours de comédie. Car pour eux, les autographes et autres séances vidéo ne rapportent vraiment pas grand-chose.