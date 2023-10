Cécile de France de passage à Namur pour le FIFF: "J’espère jouer, un jour, avec Benoît Poelvoorde"

J’aimerais. À chaque fois que je reviens, tellement de choses ont changé. Il y a tellement de bons souvenirs ici, notamment de ma scolarité, riche et formatrice. Et ma famille est toujours dans la région.

Vous faites partie des murs, maintenant. Une fresque a fait son apparition en août.

Elle est magnifique. Je vais rencontrer Mehsos, son auteur. C’est un artiste que je respecte énormément, je l’ai découvert à cette occasion. J’ai été très honorée, flattée que la Ville me le propose.

Des petits rituels quand vous revenez ?

J’aime bien passer dans la rue du président, celle de mon école. Puis, la place marché aux légumes, où je roulais à vélo avec les amis.

Les fêtes de Wallonie ont fêté leurs cent ans, cette année.

Là aussi, il y a de bons souvenirs de rigolade. Il ne faut pas faire l’apologie de l’alcool, mais c’était quand même très joyeux et folklorique.

Dans le café de vos parents, passait un certain Benoît Poelvoorde avec qui vous n’avez jamais tourné.

Il venait boire des coups dans mon café. Ça m’a certainement influencée en matière de créativité. Nous avons failli jouer ensemble chez Bertrand Blier. J’espère que ça arrivera un jour.

Par contre, vous avez joué avec Jackie Chan et Schwarzy.

Ce sont des modèles d’investissement dans leur passion. Ils sont exemplaires.

Alors, Cécile de France de Namur s’est aussi fait sa place de l’autre côté de l’Atlantique.

Les quelques fois où j’ai pu tourner Outre-Atlantique, j’incarnais des personnages français. J’ai réussi des essais, ce fut de grands moments de joie… et de responsabilité. Je ne parlais pas super-bien anglais,, j’ai vraiment dû beaucoup bosser. Puis, ils sont forts, ouais !

Un petit mot sur le FIFF ?

Ça faisait longtemps que je n’étais plus venue.

Lorsque vous avez reçu le Bayard de la meilleure actrice, en 2007, pour Où est la main de l’homme sans tête, peut-être ?

Ah ? Je ne me souviens plus (elle rit). J’ai une très mauvaise mémoire. C’est triste de dire ça mais je ne suis pas venue ici quand j’étais plus jeune. Or c’est dans ce genre de circonstances, d’événements que des passions et des vocations naissent.

Mais j’allais au cinéma avec mes copines à l’Eldorado, au Caméo, même au Forum. C’est là que j’ai eu ma première révélation, devant Pelle le conquérant de Billie August. Ça m’avait transpercé. Ma première émotion puissante face à un écran.

Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Comme Marthe Bonnard, une femme magnifique vous incarnez dans votre nouveau film.

Sans Marthe, Pierre Bonnard ne serait pas le peintre qu’on connaît. Leur rencontre et cette exaltation amoureuse vont être créatrices et perdurer tout au long de leurs vies ensemble, 50 ans… et même plus ; il a fixé leur bonheur sur la toile pour l’éternité.

Sans lui, sa tendresse, elle, si pleine de vitalité mais malade, serait morte jeune. Elle, lui a amené cette inspiration et… ce mystère. Elle était énigmatique, avait menti sur son âge et son identité, le jour de leur rencontre. Il ne l’apprendra que le jour de leur mariage, quand elle avait 59 ans.

C’est un film dans lequel on passe par toutes les émotions…

Dans un décor situé juste à côté de l’endroit où ont vécu Pierre et Marthe, en Normandie. Ce fut doux, fluide, enchanteur. Avec cette nature – personnage à part entière – merveilleuse, riche et amenant beaucoup de couleurs.

Dans cette nature, vous batifolez dans le plus simple appareil.

Tout est toujours fait pour que ce soit le plus confortable possible. Mais je ne veux pas dire quels sont les trucages, ça desservirait les émotions du film. Mais aucun animal n’a été maltraité. (elle rit)

L’autre film à l’affiche de ce FIFF, c’est Second Tour, le nouveau Albert Dupontel. Vous êtes Mlle Pove, journaliste "plus fouille-merde que lèche-cul".

On voulait un personnage formaté, qui avance masqué, pour reprendre l’expression d’Albert. Elle fait partie d’une pantomime, elle est conditionnée, joue un rôle et ne doit pas sortir du rang ni faire de vagues. Donc, elle est bien coiffée, bien habillée dans son petit tailleur impeccable qui l’enserre.

On verra qu’au fur et à mesure elle sera amenée à se libérer. Elle aime dire des gros mots. Ce qui est assez jubilatoire pour une actrice.

Puis il y a la politique qu’elle doit commenter.

Le but n’est pas de polémiquer ou de faire la morale. C’est avant tout un film drôle, jubilatoire. Mais, c’est vrai, il y a cet environnement dans lequel mon personnage est mû par la colère de travailler pour une chaîne à la solde de ses actionnaires et de la caste dominante (l’empire industriel, etc.), obligées d’être muselée, de ne pas dire toute la vérité et de faire un portrait émouvant d’un candidat à la présidentielle… qui a l’air bien lisse. Mlle Pove a du pif et sent bien qu’on lui cache quelque chose. Elle décide de se libérer des questions imposées par sa chaîne. Ce qui va la mener, avec son cameraman, dans une grande aventure.

La politique, ça vous parle ?

Comme Albert, je m’en fous complètement. C’est aussi pour ça que ce n’est pas un film politique. Je suis un peu complexée, j’ai des lacunes, je ne connais pas les noms des ministres et je n’arrive pas à m’y intéresser, vraiment.

Y’a-t-il beaucoup de rôles que vous refusez ?

Je refuse pas mal de trucs… Mais je ne me pose pas la question, en fait. J’aime ou j’aime pas. Mais si ça me plaît, je m’y investis totalement.

Votre carrière vous entraîne dans des rôles de femmes différentes. Là où le cinéma peut si facilement cantonner.

Je voulais absolument l’éviter. Même quand j’étais extérieure à tout ça, je voulais rester libre, m’amuser. Je ne veux pas m’enfermer, pour avoir le plaisir de m’amuser de mille manières différentes. Dans mes deux prochains films, je jouerai une maman, ce que je n’ai pas encore fait jusqu’à présent et qui m’intéresse et m’inspire énormément.

Il y a même eu un film d’horreur dans votre carrière! Quel rôle aimeriez-vous qu’on vous propose, aujourd’hui ?

C’est difficile de répondre à ça parce que si je pense comme ça, j’ai peur d’être frustrée, déçue, malheureuse. Je préfère être dans l’instant et savourer ce qui m’arrive.

Y’a-t-il eu un jour un décor de cinéma, réel ou reconstitué, dans lequel vous vous seriez bien dit "Je vais rester là" ?

Oh oui, l’appartement d’Isabelle à Brooklyn dans Casse-Tête Chinois. C’était un faux décor reconstruit par l’équipe déco. C’était dingue. On le voit quand Xavier vient dormir chez Isabelle. C’était faux mais c’était bien!

Une chose que vous avez dû apprendre pour un film ?

Là, j’apprends du chinois, pour un rôle. Je me souviens d’Audrey Tautou, dans Casse-Tête Chinois, qui avait une scène en chinois. Ça m’avait fait mourir de rire. Là, je suis très contente d’avoir, à mon tour, une petite partition de chinois à apprendre. Beaucoup plus petite, cela dit, que celle d’Audrey.