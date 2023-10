Cédric Kahn propose une reconstitution frontale et méticuleuse du procès en appel du militant Pierre Goldman. Implacable. L’acteur belge Arieh Worthalter est épatant.

“Le Règne animal” (Thomas Cailley)

Thomas Cailley (Les Combattants) compose un film inscrit aux limites du fantastique, porté par un duo formidable Paul Kircher-Romain Duris.

“Dogman” (Luc Besson)

Après Anna, thriller d’espionnage sans âme en 2019, le réalisateur du Grand Bleu et du Cinquième élément est de retour avec une œuvre nettement plus personnelle, dont il signe le scénario. Face à cet antihéros, tueur sans états d’âme, on pense forcément à Léon (1994). Mais Dogman est plus encore le Joker de Luc Besson.

“Bernadette” (Léa Domenach)

Elle a fêté ses 90 ans le 18 mai dernier. Nicolas Sarkozy a dit d’elle qu’elle était “le plus grand homme du clan Chirac”. Bernadette a les honneurs d’un biopic très libre réalisé par Léa Domenach, entre comédie et satire politique. Avec Catherine Deneuve.

