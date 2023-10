Festival de Gand : un demi-siècle de cinéphilie

À lire aussi

Critique cinéma emblématique du magazine Knack — où il a commencé à écrire à l’âge de 19 ans ! —, Patrick Duynslaeger a été, de 2011 à 2018, directeur artistique du Festival de Gand, avant de prendre sa retraite et céder le flambeau à Wim De Witte. Même s’il continue de se faire plaisir, en programmant la section consacrée aux classiques.

À ne pas manquer cette année, selon lui, la projection (les 11 et 16/10 au Studio Skoop) d’Une belle journée d’été, drame adolescent de 4h réalisée en 1991 par Edward Yang (1947-2007) et considéré comme l’un des plus grands films du cinéma taïwanais. “C’est un film inoubliable, qui ne crie pas, qui est tout en douceur, mais qui restera avec vous pendant de longs mois… ”, loue le programmateur.

Fien Troch aux côtés de Patrick Duynslaeger lors de la remise du Prix Georges Delarue de la meilleure musique de film à « Home », lors du 43e Festival du film de Gand en 2016. ©Jerroen Willems

Des débuts exigeants

Avant même d’en prendre la tête, Patrick Duynslaeger était un habitué du FilmFest Gent. “J’ai assisté à la première séance, il a 50 ans, se remémore-t-il. J’étais déjà critique cinéma au Knack… En 1974, c’était encore un tout petit festival, qui se déroulait en mars ou en avril. La même année, a également été lancé le Festival de Bruxelles, qui, lui, ne proposait que des avant-premières. Il s’agissait d’un festival organisé par les distributeurs pour montrer leurs nouveaux films avant leur sortie les semaines suivantes. Alors que le festival de Gand, surtout au début, ne montrait que des films invisibles, qui ne sortaient pas en salle.”

Si le Festival de Gand était si cinéphile à ses débuts, c’est qu’il a été créé en 1974 par Ben Ter Elst, exploitant de la salle art et essai gantoise Studio Skoop, et Dirk De Meyer, du ciné-club de l’université de Gand. “Le festival a été lancé à une période d’une extrême richesse, commente M. Duynslaeger. Il y avait le Neue Deutsche Film, avec Fassbinder, Herzog et tous les autres. Il y avait le cinéma, souvent révolutionnaire d’Amérique latine. Puis il y a eu le cinéma suisse, le cinéma australien… C’était un festival où l’on découvrait des cinématographies qui commençaient seulement à percer à l’international…”

Patrick Duynslaeger aux côtés de Ken Loach, lors de la cérémonie d’ouverture du 43e Festival de Gand en 2016, qui présentait en avant-première la Palme d’or « Moi, Daniel Blake ». ©Jerroen Willems

Une vitrine du cinéma en Belgique

Aujourd’hui, le Festival de Gand tente de trouver un équilibre entre exclusivités (avec notamment un très beau programme de documentaires consacrés à la musique ou à des artistes) et grandes avant-premières. Cette année, on pourra par exemple voir, en provenance de la Mostra de Venise, le Lion d’or Poor Things de Yórgos Lánthimos, Io Capitano de Matteo Garrone et Ferrari de Michael Mann. Mais aussi, venus de la Croisette, La Passion de Dodin Bouffant de Tranh Anh Hùng, Perfect Days de Wim Wenders, May December de Todd Haynes ou encore L’Enlèvement de Marco Bellocchio.

“Au fil des années, le festival a évolué. En 1974, il n’y avait pas beaucoup de festivals. Maintenant, il y en a des centaines. Et il y a l’embarras du choix, avec des cinématographies nouvelles, avec la révolution digitale, qui a rendu le cinéma accessible à des gens qui ont moins de moyens. En même temps, il y a des restrictions énormes à cause des autres festivals…”, explique l’ancien directeur du Festival de Gand qui, dans ses statuts, s’impose de ne montrer que des films en avant-première belge.

“C’est l’une des raisons objectives qui explique que, parfois, notre programme est un peu faible en termes de films francophones, car il y a le Festival de Namur juste avant nous. On n’a jamais pu avoir un film des frères Dardenne… ”, regrette Duynslaeger. Ce qui n’a pas empêché, ces trois dernières années, le jury gantois d’attribuer son grand prix à des films français : Petite fille de Sébastien Lifschitz (qui est cette année le président du jury), Vortex de Gaspar Noé et Saint-Omer d’Alice Diop.

guillement Au fil des années, on a tissé des liens avec des amis du festival: Alains Resnais, Atom Egoyan, Robert Altman…

Pourtant, même si Gand est proche de Bruxelles et même si beaucoup de projections sont proposées avec des sous-titres français ou anglais, le public reste très flamand. S’il est difficile d’exister à l’échelle internationale, c’est évidemment à cause de l’ombre des grands festivals. À commencer par Cannes… “Un metteur en scène mexicain, par exemple, il veut aller à Cannes ; il ne va pas nous donner son film avant… Le plus grand problème de Thierry Frémaux, c’est de dire non, parce que tout le monde veut être à Cannes. Mais, au fil des années, on a tissé des liens avec des ‘amis du festival’, comme je les appelle. Dans les seize films que j’ai sélectionnés dans la section classique, il y en a une dizaine dont le metteur en scène a un lien avec le festival, des gens comme Alain Resnais, Atom Egoyan, Robert Altman… On a quand même eu Imamura, qui est le plus grand cinéaste japonais avec Ōshima… ”, se félicite Duynslaeger.

Alain Resnais et Patrick Duynslaegher, à l’occasion de la remises d’un Prix Joseph Plateau d’honneur au cinéaste français, au Festival de Gand en 1998. ©FFG

Deux salles de bain pour Tony Curtis

“Vu ma nature, je me souviens surtout des expériences les plus traumatisantes. Mais je ne vous dirai pas avec qui… ”, sourit l’ancien directeur. Celui-ci garde néanmoins de merveilleux souvenirs de ses conversations avec le grand monteur Walter Murch (notamment d’Apocalypse Now), avec Terence Davies, mort ce samedi et dont on pourra voir à Gand Distant Voices, Still Lives (1988), mais aussi son dernier court métrage Passing Time, réalisé à l’initiative du festival (cf. ci-dessous). Le cinéaste britannique de 77 ans aurait dû par ailleurs recevoir le Prix Joseph Plateau le 20 octobre.

Patrick Duynslaeger et Terence Davies, lors d’une rencontre publique au 43e Festival du film de Gand en 2016, où le cinéaste britannique Venait présenter son dernier long métrage « A Quiet Passion ». ©Jerroen Willems

Côté anecdotes, Duynslaeger se souvient comme si c’était hier de la présence à Gand de Tony Curtis et de son épouse, en 2003. La star hollywoodienne s’était évidemment vue attribuer la plus grande suite de l’hôtel Sofitel. “Ils arrivent en shorts, très californiens, alors qu’en octobre, il faisait déjà un peu froid, se souvient Duynslaeger. Ils avaient tous les deux la même coiffure : blondes et assez artificielles… Les responsables du festival voulaient lui montrer la liste des interviews prévues pour lui pendant le festival. ‘D’abord, on va voir ma chambre !’, insiste Curtis. Jacques Dubrulle, qui était alors directeur du festival, l’attachée de presse, la responsable des invités… Tout le monde est monté dans l’ascenseur avec eux pour aller voir la chambre. ‘Il n’y a qu’une salle de bains ! Donnez-moi deux salles de bains et je ferai toutes les interviews que vous voulez !’ On a donc dû lui proposer deux chambres, moins luxueuses, mais communicantes. Et là, il s’est calmé. C’était un vrai moment de tension. On sentait que, s’il n’avait pas eu ses deux salles de bains, il ne serait pas resté… Je présume qu’aussi bien lui que sa femme avaient besoin, le matin, de beaucoup de maquillage avant d’être visibles… Après, il a joué le jeu. Il était toujours dans le lobby de l’hôtel à donner des interviews. ”

Une identité musicale

Ce qui a permis à Gand de se démarquer au niveau international, c’est grâce à l’attention portée à la musique de film et ce dès le milieu des années 1980. En 1987, Georges Delarue vient ainsi diriger lui-même la nouvelle partition qu’il avait écrite pour la version restaurée du Casanova muet (1927) d’Alexandre Volkoff. Tandis que, la même année, le festival reçoit le grand Ennio Morricone. Depuis, et notamment grâce à la création en 2001 des World Sountrack Awards (WSA, les plus importants prix consacrés à la musique de film, de séries…), le Festival a accueilli les plus grands compositeurs de musique de film, de Michel Legrand à Gabriel Yared, en passant par Ryuichi Sakamoto (décédé en avril dernier). “Le seul qu’on n’a pas réussi à avoir, et je suis un peu frustré, c’est John Williams… Cela a pris du temps à construire cela, mais aujourd’hui, le festival est plus connu à l’étranger pour son rôle dans la promotion et l’appréciation de la musique de film que pour sa sélection de films. C’était assez unique, même si, depuis, on a été imité, à Cracovie, à Ibiza… ”, estime M. Duynslaeger.

guillement Aujourd’hui, le festival est plus connu à l’étranger pour son rôle dans la promotion de la musique de film que pour sa sélection de films.

“C’était une idée de Jacques Dubrulle et de son équipe. Au début, c’était encore très modeste. On montrait des films avec de nouvelles bandes originales. Puis, très vite, il y a eu une collaboration avec Dirk Brossé… ” Le compositeur et chef d’orchestre gantois a d’abord composé le thème musical du festival, avant de s’impliquer de plus en plus. Aujourd’hui directeur musical du Festival de Gand, Brossé est, à la tête du Brussels Philharmonic Orchestra, aux manettes des grands concerts des WSA, qui rendront cette année honneur aux compositeurs américain Laurence Rosenthal (connu notamment pour la bande originale de Miracle en Alabama d’Arthur Penn en 1962) et italien Nicola Piovani (qui a travaillé avec Fellini, Bellocchio, Moretti…).

“Mais on aborde la musique de film sous toutes ses formes, notamment à travers une programmation très pointue au Vooruit, avec de la musique non symphonique. On essaye aussi de découvrir des voix nouvelles, car le premier but du festival est d’honorer les talents oubliés, mais aussi les talents à venir”, conclut Patrick Duynslaeger.

50e Festival du film de Gand, du 10 au 21 octobre. Rens. et programmation : www.filmfestival.be/en.

Antonio Sanchez remporte le World Soundtrack Award de la meilleure musique de film en 2015, lors du 42e Festival du film de Gand. ©Jerroen Willems

Un grand projet anniversaire, entre musique et cinéma

Pour marquer ses 50 ans, le Festival de Gand a mis les petits plats dans les grands, en réunissant son amour pour le cinéma et pour la musique, à travers le très beau projet 2x25. Le festival a commandé 25 partitions à 25 compositeurs, qui ont ensuite été soumises, à l’aveugle, à 25 cinéastes, qui s’en sont inspirés pour réaliser un court métrage. De grands noms se sont prêtés au jeu, comme le Roumain Radu Jude (en duo avec le compositeur japonais Shigeru Umebayashi), le Guatémaltèque Jayro Bustamante (avec le Coréen Jung Jae-il), le Portugais João Pedro Rodrigues (avec le Libanais Gabriel Yared), l’Américain Paul Schrader (avec l’Anglais Daniel Pemberton), la Hongroise Ildikó Enyedi (avec le Canadien Colin Stetson) ou encore la Japonaise Naomi Kawase (avec le Tunisien Amine Bouhafa). Et bien d’autres. “Le festival était très surpris d’avoir l’accord de Jia Zhang-ke, l’un des plus grands cinéastes contemporains…, se réjouit Patrick Duynslaeger. C’est quand même extraordinaire. On a parlé de ce projet dans la presse internationale. C’est ce profil musical qui donne sa personnalité au festival.”