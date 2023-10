A partir de ce vendredi, Taylor Swift va engranger des centaines de millions de dollars au cinéma

Femme d’affaires avisée, dont la fortune est estimée par Forbes à 740 millions $, Taylor Swift a imposé ses conditions, très avantageuses : 57 % des recettes dans les cinémas AMC aux USA, selon Billboard. C’est plus que la part classique des grands studios (50 %). Pour ne rien gâcher, le taux de rentabilité s’annonce imbattable. Selon le site Puck, l’enregistrement du show et l’intrusion dans les coulisses auraient coûté entre 10 et 20 millions $. Or, selon les estimations, rien que ce week-end, cela devrait rapporter entre 150 et 200 millions $ dans les 8 500 salles d’une centaine de pays. Ce qui devrait plus ou moins doubler le record du démarrage pour un concert, jusqu’ici détenu par Justin Bieber : Never Say Never et ses 99 millions $ de recettes mondiales. La Belgique n’est pas en reste : plus de 8 600 tickets sont déjà partis dans les Kinepolis, une prévente digne des plus gros blockbusters malgré un prix élevé (19,89 €).

Personne ne sait où cela s’arrêtera, mais avec 200 millions, The Eras Tour serait déjà dans le top 20 de l’année. En trois jours à peine…